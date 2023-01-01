Описание

Компактный светосильный объектив для беззеркальных камер Sony. SE – это «облегченная» версия оригинального объектива (BA348B). Оптическая схема и конструкция почти полностью идентичны, но здесь отсутствует механизм переключения хода кольца диафрагмы, оно всегда вращается с отсечками по 1/3 ступени. Также немного изменена форма корпуса. Как и в оригинальной версии, здесь присутствует электронный чип, который позволяет камере автоматически распознавать сам объектив и установленное значение диафрагмы (необходимо в том числе для работы внутрикамерного оптического стабилизатора). В комплект сразу включена небольшая металлическая бленда для защиты от засветки при ярком боковом или контровом освещении.

Универсальное фокусное расстояние 50 мм обеспечивает естественную перспективу. Оптическая схема включает 2 элемента с асферическими поверхностями и 1 линзу из стекла с аномальной частичной дисперсией, что позволяет корректировать большую часть аберраций оптики. 12-лепестковая диафрагма создает мягкое размытие с приятной округлой передачей бликов в расфокусированных областях.

Объектив стал немного тяжелее, но по-прежнему хорошо сбалансирован для использования на легких беззеркальных камерах.