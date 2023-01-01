Объектив Voigtlander Nokton 50mm f/1.2 Aspherical Leica M
Код товара : УТ-00052220
Артикул : ФС-00030912
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Leica M
Диаметр светофильтра, мм
52
Относительное отверстие
1:1.2
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.7 м
Угол поля зрения
47.5°
Конструкция объектива
8 элементов в 6 группах (2 асферических, 1 с аномальной частичной дисперсией)
Физические характеристики
Вес
344 г
Размеры товара
63.3 х 49 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя
Описание
Сбалансированный, компактный светосильный объектив для цифровых и пленочных дальномерных камер Leica M, полностью совместимый с их оптическим дальномером. Универсальное фокусное расстояние 50 мм обеспечивает естественную перспективу. Оптическая схема включает 2 элемента с асферическими поверхностями и 1 линзу из стекла с аномальной частичной дисперсией, что позволяет корректировать большую часть аберраций оптики. 12-лепестковая диафрагма создает мягкое размытие с приятной округлой передачей бликов в расфокусированных областях.
Размеры и вес имели большое значение при разработке этого объектива: несмотря на выдающуюся светосилу f/1.2 он весит всего 344 г, поэтому может легко использоваться для повседневной фотографии и съемки в путешествиях. К тому же он не мешает строить кадр через оптический видоискатель, не перекрывает соответствующую рамку.