Описание

Сбалансированный, компактный светосильный объектив для цифровых и пленочных дальномерных камер Leica M, полностью совместимый с их оптическим дальномером. Универсальное фокусное расстояние 50 мм обеспечивает естественную перспективу. Оптическая схема включает 2 элемента с асферическими поверхностями и 1 линзу из стекла с аномальной частичной дисперсией, что позволяет корректировать большую часть аберраций оптики. 12-лепестковая диафрагма создает мягкое размытие с приятной округлой передачей бликов в расфокусированных областях.

Размеры и вес имели большое значение при разработке этого объектива: несмотря на выдающуюся светосилу f/1.2 он весит всего 344 г, поэтому может легко использоваться для повседневной фотографии и съемки в путешествиях. К тому же он не мешает строить кадр через оптический видоискатель, не перекрывает соответствующую рамку.