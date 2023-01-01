Описание

Один из самых светосильных объективов в мире, Voigtlander Nokton 50mm f/1 также обеспечивает высокое качество изображения благодаря переднему асферическому элементу из шлифованного минерального стекла (Grinding Aspherical Lens). Благодаря этому элементу инженерам не пришлось чрезмерно усложнять оптическую схему (9 элементов в 7 группах), добившись при этом высокой контрастности и резкости. Благодаря внутренней фокусировки с использованием «плавающих» элементов качество изображения не зависит от дистанции съемки.

Объектив можно считать наследником Voigtlander Nokton 50mm f/1.1, который на данный момент уже снят с производства. Благодаря улучшенной оптической схеме новый Nokton 50mm f/1 превосходит его и по резкости, и по рисунку (боке). 12-лепестковая диафрагма обеспечивает приятные скругленные блики в расфокусированных областях кадра, на открытой диафрагме они принимают форму «кошачьих глазок» по краям кадра (эффект, вызываемый виньетированием и исчезающий при закрытии диафрагмы). Из аберраций можно отметить довольно сильное виньетирование при максимально открытой диафрагме, а также довольно заметные хроматические аберрации (зелено-синяя кайма на границах объектов), которые, можно сказать, неизбежны для столь светлой оптики.

Объектив выпускается с байонетом Leica M – для дальномерных камер Leica. Он может фокусироваться с использованием дальномера камеры. Следует иметь в виду, что объектив довольно большой в диаметре, из-за чего при визировании изображения через встроенный оптический видоискатель он перекрывает часть кадра (порядка 20%, правый нижний угол). Конечно, через соответствующие адаптеры его также можно использовать на камерах с байонетом Leica L (включая беззеркальные Panasonic и Sigma), на камерах Sony Alpha с байонетом E и так далее. Цена объектива довольно высока, но по сравнению с оригинальным Leica Noctilux-M 50mm f/0.95 он обойдется вам в разы дешевле. Если сравнивать с похожими объективами из Китая (TTArtisan, 7Artisans и другими), то на открытой диафрагме Voigtlander Nokton 50mm f/1 обеспечивает значительно более контрастное и резкое изображение.