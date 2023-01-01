Описание

Voigtlander Nokton 42.5mm f/0.95 – объектив, разработанный специально для байонета Micro 4/3. Светосила f/0.95 на первый взгляд кажется слишком высокой для практического применения, но на самом деле перед вами эквивалент 85мм F1.8 для «полного кадра» – по углу зрения и глубине резкости соответственно. Это превосходный портретный объектив, который обеспечивает камерам формата Micro 4/3 по-настоящему широкий диапазон выбора глубины резкости. При этом вы также получаете возможность снимать в условиях очень тусклого освещения без вспышки.

Объектив полностью мануальный, без электронного контакта с камерой. Фокусировочное кольцо обладает очень длинным ходом (270°) для максимально точного наведения на выбранный объект. Кольцо диафрагмы может вращаться как с четкими отсечками по 1/3 ступени, так и бесступенчато, плавно. Корпус полностью выполнен из металла, сборка очень качественная, японская.