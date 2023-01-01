Объектив Voigtlander Nokton 42.5mm f/0.95 MFT
Код товара : УТ-00052249
Артикул : ФС-00031469
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Micro 4/3
Диаметр светофильтра, мм
58
Минимальное фокусное расстояние, мм
42.5
Относительное отверстие
1:0.95
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.23 м
Угол поля зрения
30.5°
Конструкция объектива
11 элементов в 8 группах
Физические характеристики
Вес
571 г
Размеры товара
64.3 х 74.6 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда
Описание
Voigtlander Nokton 42.5mm f/0.95 – объектив, разработанный специально для байонета Micro 4/3. Светосила f/0.95 на первый взгляд кажется слишком высокой для практического применения, но на самом деле перед вами эквивалент 85мм F1.8 для «полного кадра» – по углу зрения и глубине резкости соответственно. Это превосходный портретный объектив, который обеспечивает камерам формата Micro 4/3 по-настоящему широкий диапазон выбора глубины резкости. При этом вы также получаете возможность снимать в условиях очень тусклого освещения без вспышки.
Объектив полностью мануальный, без электронного контакта с камерой. Фокусировочное кольцо обладает очень длинным ходом (270°) для максимально точного наведения на выбранный объект. Кольцо диафрагмы может вращаться как с четкими отсечками по 1/3 ступени, так и бесступенчато, плавно. Корпус полностью выполнен из металла, сборка очень качественная, японская.