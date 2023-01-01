Описание

Классический компактный и светосильный объектив для дальномерных камер Leica. Откалиброван для использования с оптическим дальномером, поэтому ручная фокусировка через оптический видоискатель не представляет проблем. Также может использоваться на беззеркальных камерах разных брендов – через соответствующее переходное кольцо. Объектив отличается очень высоким качеством материалов и сборки: полностью металлический корпус, мягко вращающиеся кольца.

10-лепестковая диафрагма обеспечивает приятный, мягкий рисунок. Оптическая схема по нынешним временам довольно простая: 7 элементов в 6 группах, без асфериков и других специальных элементов, поэтому рисунок у объектива очень классический, «ретро». Объектив выпускается в 2 вариантах: MC – с мультипросветлением, и SC – с однослойным просветляющим покрытием. MC версия обеспечивает большую контрастность, нейтральную цветопередачу и лучшее сопротивление ореолам при контровом свете. SC обеспечивает классический характер цветопередачи и контраста, как у старых объективов.