Объектив Voigtlander Nokton 40mm f/1.4 MC Leica M
Код товара : УТ-00052217
Артикул : ФС-00030911
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Leica M
Относительное отверстие
1:1.4
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.7 м
Угол поля зрения
56°
Конструкция объектива
7 элементов в 6 группах
Физические характеристики
Вес
175 г
Размеры товара
55 х 29.7 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя
Описание
Классический компактный и светосильный объектив для дальномерных камер Leica. Откалиброван для использования с оптическим дальномером, поэтому ручная фокусировка через оптический видоискатель не представляет проблем. Также может использоваться на беззеркальных камерах разных брендов – через соответствующее переходное кольцо. Объектив отличается очень высоким качеством материалов и сборки: полностью металлический корпус, мягко вращающиеся кольца.
10-лепестковая диафрагма обеспечивает приятный, мягкий рисунок. Оптическая схема по нынешним временам довольно простая: 7 элементов в 6 группах, без асфериков и других специальных элементов, поэтому рисунок у объектива очень классический, «ретро». Объектив выпускается в 2 вариантах: MC – с мультипросветлением, и SC – с однослойным просветляющим покрытием. MC версия обеспечивает большую контрастность, нейтральную цветопередачу и лучшее сопротивление ореолам при контровом свете. SC обеспечивает классический характер цветопередачи и контраста, как у старых объективов.