Описание

Nokton 40mm f/1.2 отличается высокой светосилой, компактным корпусом и малым весом. Оптическая схема включает 8 элементов в 6 группах, 2 из которых являются асферическими, они корректируют сферические аберрации и дисторсию. 10-лепестковая диафрагма обеспечивает приятное боке с округлыми бликами от источников света в расфокусированных областях. Версия для камер Sony оснащена чипом, который передает камере EXIF данные, включая информацию о выбранной диафрагме. При вращении кольца фокусировки возможна автоматическая активация помощи для ручной фокусировки на камере.

Минимальная дистанция фокусировки по сравнению с версией для камер Leica значительно снижена: до 0.35 м от фокальной плоскости. Плавающая группа линз обеспечивает коррекцию аберраций при фокусировке на малых дистанциях.

В отличие от более дешевой SE версии, обычный Nokton 40mm f/1.2 Aspherical имеет переключаемый механизм диафрагмы: кольцо может вращаться или с шагом по 1/3 ступени, или плавно, бесступенчато. Переключение между двумя режимами осуществляется пользователем в зависимости от его предпочтений и стоящей задачи (фото- или видеосъемка).