Объектив Voigtlander Nokton 40mm f/1.2 Aspherical SE Sony E
Код товара : УТ-00052239
Артикул : ФС-00030914
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
58
Относительное отверстие
1:1.2
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.35 м
Конструкция объектива
8 элементов в 6 группах (2 асферических)
Физические характеристики
Вес
340 г
Размеры товара
66.5х 51.9 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда
Описание
Nokton 40mm f/1.2 отличается высокой светосилой, компактным корпусом и малым весом. Оптическая схема включает 8 элементов в 6 группах, 2 из которых являются асферическими, они корректируют сферические аберрации и дисторсию. 10-лепестковая диафрагма обеспечивает приятное боке с округлыми бликами от источников света в расфокусированных областях. Версия для камер Sony оснащена чипом, который передает камере EXIF данные, включая информацию о выбранной диафрагме. При вращении кольца фокусировки возможна автоматическая активация помощи для ручной фокусировки на камере.
Минимальная дистанция фокусировки по сравнению с версией для камер Leica значительно снижена: до 0.35 м от фокальной плоскости. Плавающая группа линз обеспечивает коррекцию аберраций при фокусировке на малых дистанциях.
Версия SE отличается от обычного Nokton 40mm f/1.2 Aspherical тем, что кольцо диафрагмы у нее вращается с шагом по 1/3 ступени.