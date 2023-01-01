Объектив Voigtlander Nokton 40mm f/1.2 Aspherical Leica M
Код товара : УТ-00052216
Артикул : ФС-00032000
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Leica M
Диаметр светофильтра, мм
52
Относительное отверстие
1:1.2
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.5 м
Конструкция объектива
8 элементов в 6 группах (2 асферических)
Физические характеристики
Вес
315 г
Размеры товара
60.8 х 43.3 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя
Описание
Мануальный объектив для дальномерных камер Leica M. Nokton 40mm f/1.2 отличается высокой светосилой, компактным корпусом и весом всего 315 г. Оптическая схема включает 8 элементов в 6 группах, 2 из которых являются асферическими, они корректируют сферические аберрации и дисторсию. 10-лепестковая диафрагма обеспечивает приятное боке с округлыми бликами от источников света в расфокусированных областях. Минимальная дистанция фокусировки при использовании оптического видоискателя составляет 0.7 м, а при использовании Live View (ЖК-экрана) – 0.5 м.
Объектив откалиброван для использования с оптическим дальномером камер Leica M. Он также может использоваться с беззеркальными камерами большинства брендов – через простые механические адаптеры.