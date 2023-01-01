Объектив Voigtlander Nokton 35mm f/1.4 Sony E
Код товара : УТ-00052236
Артикул : ФС-00027511
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
58
Относительное отверстие
1:1.4
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.3 м
Угол поля зрения
63°
Конструкция объектива
8 элементов в 6 группах
Физические характеристики
Вес
262 г
Размеры товара
67 х 39.6 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда
Описание
Очень компактный умеренно-широкоугольный объектив: сложно поверить, что полнокадровый объектив со светосилой f/1.4 может быть таким маленьким и легким. Версия для камер Sony использует ту же оптическую схему, что и оригинальный Voigtlander Nokton для камер Leica, но создателям удалось значительно снизить минимальную дистанцию фокусировки.
Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе. Фокусировочное кольцо с выраженным выступом под пальцы обладает плавным ходом. Кольцо диафрагмы вращается с отсечками по 1/3 ступени экспозиции. Все маркировки нанесены на корпус с помощью гравировки, что обеспечивает их долговечность.
Версия Voigtlander Nokton 35mm f/1.4 для камер Sony оснащена электронным чипом, который значительно упрощает работу с камерой. Объектив автоматически определяется при установке, передает все данные в формате EXIF, включая фокусное расстояние и выбранное значение диафрагмы. При вращении фокусировочного кольца автоматически включается увеличение части кадра (если такая функция включена на самом фотоаппарате). Также корректно работает оптическая стабилизация изображения (при ее наличии в камере) и цифровая коррекция аберраций. Объектив полностью мануальный, но благодаря подобной помощи со стороны камеры использовать его не сложнее, чем «родные» автофокусные объективы Sony.