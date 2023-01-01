Описание

Очень компактный умеренно-широкоугольный объектив: сложно поверить, что полнокадровый объектив со светосилой f/1.4 может быть таким маленьким и легким. Версия для камер Sony использует ту же оптическую схему, что и оригинальный Voigtlander Nokton для камер Leica, но создателям удалось значительно снизить минимальную дистанцию фокусировки.

Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе. Фокусировочное кольцо с выраженным выступом под пальцы обладает плавным ходом. Кольцо диафрагмы вращается с отсечками по 1/3 ступени экспозиции. Все маркировки нанесены на корпус с помощью гравировки, что обеспечивает их долговечность.

Версия Voigtlander Nokton 35mm f/1.4 для камер Sony оснащена электронным чипом, который значительно упрощает работу с камерой. Объектив автоматически определяется при установке, передает все данные в формате EXIF, включая фокусное расстояние и выбранное значение диафрагмы. При вращении фокусировочного кольца автоматически включается увеличение части кадра (если такая функция включена на самом фотоаппарате). Также корректно работает оптическая стабилизация изображения (при ее наличии в камере) и цифровая коррекция аберраций. Объектив полностью мануальный, но благодаря подобной помощи со стороны камеры использовать его не сложнее, чем «родные» автофокусные объективы Sony.