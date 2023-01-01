Объектив Voigtlander Nokton 35mm f/1.4 II MC Leica M
Код товара : УТ-00052210
Артикул : ФС-00027506
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Leica M
Относительное отверстие
1:1.4
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.7 м
Угол поля зрения
63°
Конструкция объектива
8 элементов в 6 группах, из них 1 с аномальной частичной дисперсией
Физические характеристики
Вес
189 г
Размеры товара
55 х 28.5 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя
Описание
Очень компактный умеренно-широкоугольный объектив для дальномерных камер Leica M. Версия II отличается усовершенствованной оптической формулой с одним элементом из стекла с аномальной частичной дисперсией. В частности, практически полностью устранен эффект сдвига фокуса (focus shift), который наблюдался у первой версии при диафрагмировании, а также уменьшен астигматизм. Сферические аберрации оставлены по большей части нетронутыми, так как они создают приятный рисунок, за который ценят этот объектив.
Объектив выпускается с 2 вариантами просветляющего покрытия: с однослойным (SC), которое создает винтажные тона, как у классических объективов 60-70-х годов прошлого века, и с многослойным (MC), которое обеспечивает более современную нейтральную цветопередачу и лучше сопротивляется бликам и ореолам при контровом свете.
Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе. Фокусировочное кольцо с выраженным выступом под пальцы обладает плавным ходом. Объектив откалиброван для использования с оптическим дальномером камер Leica M. Кольцо диафрагмы вращается с отсечками по ступени экспозиции. Все маркировки нанесены на корпус с помощью гравировки, что обеспечивает их долговечность. Объектив также может использоваться с беззеркальными камерами разных производителей – через простые переходные кольца или адаптеры.