Описание

Очень компактный умеренно-широкоугольный объектив для дальномерных камер Leica M. Версия II отличается усовершенствованной оптической формулой с одним элементом из стекла с аномальной частичной дисперсией. В частности, практически полностью устранен эффект сдвига фокуса (focus shift), который наблюдался у первой версии при диафрагмировании, а также уменьшен астигматизм. Сферические аберрации оставлены по большей части нетронутыми, так как они создают приятный рисунок, за который ценят этот объектив.

Объектив выпускается с 2 вариантами просветляющего покрытия: с однослойным (SC), которое создает винтажные тона, как у классических объективов 60-70-х годов прошлого века, и с многослойным (MC), которое обеспечивает более современную нейтральную цветопередачу и лучше сопротивляется бликам и ореолам при контровом свете.

Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе. Фокусировочное кольцо с выраженным выступом под пальцы обладает плавным ходом. Объектив откалиброван для использования с оптическим дальномером камер Leica M. Кольцо диафрагмы вращается с отсечками по ступени экспозиции. Все маркировки нанесены на корпус с помощью гравировки, что обеспечивает их долговечность. Объектив также может использоваться с беззеркальными камерами разных производителей – через простые переходные кольца или адаптеры.