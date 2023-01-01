Объектив Voigtlander Nokton 35mm f/1.2 Aspherical III Leica M
Код товара : УТ-00052209
Артикул : ФС-00030910
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Leica M
Диаметр светофильтра, мм
52
Относительное отверстие
1:1.2
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.5 м
Угол поля зрения
61.53°
Конструкция объектива
9 элементов в 7 группах (2 асферических)
Физические характеристики
Вес
332 г
Размеры товара
60.8 х 50.5 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя
Описание
Светосильный объектив для дальномерных камер Leica: Nokton 35mm f/1.2 Aspherical III. Третья версия отличается большей компактностью, в полной мере сохраняя высокие оптические характеристики своего предшественника. Объектив стал приблизительно на 20% короче и на 30% легче. Объектив использует достаточно сложную оптическую схему из 9 элементов, 2 из которых являются асферическими, что позволяет корректировать большую часть аберраций.
Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе. Фокусировочное кольцо вращается плавно, его ход составляет примерно 130°. Кольцо диафрагмы вращается с шагом по 1/2 ступени. Все маркировки на корпусе нанесены с гравировкой, что обеспечивает их долговечность. Объектив откалиброван для использования с оптическим дальномером камер Leica M. Через переходные кольца его также можно использовать на беззеркальных камерах практически любой системы.