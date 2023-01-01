Описание

Voigtlander Super Nokton 29mm f/0.8 – объектив, разработанный специально для байонета Micro 4/3: если на полнокадровых камерах такая светосила несла бы мало практического смысла из-за слишком малой глубины резкости, то здесь она очень к месту: в пересчете на 35-мм эквивалент можно говорить приблизительно о 58mm f/1.4 – по углу зрения и глубине резкости соответственно. При этом по экспозиции вы получаете очень светлый объектив, который позволяет снимать в условиях предельно тусклого освещения без вспышки.

Кольцо диафрагмы у этого объектива вращается бесступенчато, так как создатели определенно рассчитывали на аудиторию видеографов. Поскольку (как и у большинства объективов Voigtlander) оно расположено спереди, а не у самой камеры, вы можете не волноваться за то, что случайно повернете его при вращении кольца фокусировки, или когда просто придерживаете камеру за объектив. Фокусировочное кольцо обладает очень длинным ходом, что позволяет максимально точно навестись на выбранную точку.

Несмотря на невероятно высокую светосилу, объектив демонстрирует очень хорошую резкость и малое количество аберраций даже на f/0.8. Размытие фона (боке) очень мягкое. Объектив прекрасно подходит для портретной съемки, а также творческой видеографии.