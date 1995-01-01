Версия объектива Nokton 28mm F1.5 Aspherical для беззеркальных камер Sony была анонсирована в декабре 2024 года, до этого объектив выпускался только для дальномерных камер с байонетом Leica M. Вариант объектива для Sony отличается адаптированным оптическим дизайном: камеры Leica обладают тонким массивом светофильтров матрицы, у камер Sony он толще, при простой адаптации с помощью переходного кольца вы получили бы серьезное падение резкости и рост аберраций, в особенности на периферии кадра. Вторым отличием является электронный чип, который передает на камеру данные EXIF, поэтому матричный стабилизатор камеры всегда работает корректно, а также можно использовать электронную коррекцию аберраций. Наконец, на камере можно включить ассистента фокусировки: при повороте кольца на объективе в видоискателе или на мониторе камеры будет сразу же активироваться увеличения выбранной части кадра.

Минимальная дистанция фокусировки снижена с 0.5 до 0.28 м – объектив теперь позволяет снимать достаточно крупные планы (максимальное увеличение ок. 0.15х). Прямая связь с механизмом фокусировки обеспечивает высокую точность операций и позволяет без труда использовать внешние приводы: механический или электронный follow-focus. Фокусировка осуществляется движением всего линзоблока по геликоиде, поэтому передняя линза немного выезжает из корпуса, а при съемке на минимальной дистанции будет наблюдаться усиление оптических аберраций. Кольцо диафрагмы может вращаться как с отсечками, так и без них, плавно. Корпус в целом выполнен очень качественно, он полностью металлический, но, к сожалению, не защищен от попадания воды и пыли – будьте аккуратнее.

Объектив снаружи выполнен в классическом стиле, однако использует современную оптическую схему: 10 линз в 8 группах, 2 из которых асферические и еще 2 выполнены из стекла с аномальной частичной дисперсией. Объектив отличается очень компактными размерами для своей высокой светосилы. Что касается качества изображения, то Nokton 28mm F1.5 очень резок по центру даже на открытой диафрагме, средняя часть кадра подтягивается приблизительно при f/2.8, а границы – при f/5.6. Следует заметить, что на открытой диафрагме объектив демонстрирует достаточно сильное виньетирование (более 3 ступеней, если не использовать автокоррекцию), а при съемке под ярким светом блестящие детали (например, хромированный метал) могут окаймляться заметной каймой из ложных цветов, которая сходит на нет только при диафрагмировании на 2 ступени экспозиции – хроматические аберрации подавлены не полностью (но это вообще характерно для светосильной оптики). Что же касается качества боке, то оно очень хорошее, мягкое, без пористых бликов и контуризации элементов фона. Дисторсия минимальна, на практически незаметном уровне.

Объектив хорошо подойдет для пейзажей, повседневной съемки, портретов в окружении и так далее: широкий угол обзора в сочетании с компактностью и высокой светосилой делает его отличным выбором для многих сюжетов.