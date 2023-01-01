Объектив Voigtlander Nokton 25mm f/0.95 Aspherical II MFT
Код товара : УТ-00052247
Артикул : ФС-00029576
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Micro 4/3
Диаметр светофильтра, мм
52
Относительное отверстие
1:0.95
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.17 м
Угол поля зрения
47.3°
Конструкция объектива
11 элементов в 8 группах
Физические характеристики
Вес
435 г
Размеры товара
60.6 х 70 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда
Описание
Объектив, разработанный специально для байонета Micro 4/3. По фокусному расстоянию и глубине резкости изображения 25мм f/0.95 является эквивалентом 50мм f/1.9 для полнокадровой 35-мм камеры, при этом светосила f/0.95 дает возможность компенсировать ту разницу по уровню шума, которая разделяет формат Micro 4/3 и «полный кадр» при съемке на высоких ISO. Фокусное расстояние 50 мм хорошо подходит для портретов, «жанра» и многих других сюжетов. Иными словами, это превосходный универсальный объектив, который можно носить на камере практически постоянно.
Объектив полностью мануальный, без электронного контакта с камерой. Фокусировочное кольцо обладает очень длинным ходом для точного наведения на выбранный объект. Кольцо диафрагмы может вращаться как с четкими отсечками по 1/2 ступени, так и бесступенчато, плавно – настройте так, как вам нужно. Корпус полностью выполнен из металла, сборка очень качественная: объективы выпускаются заводом Cosina, Япония.