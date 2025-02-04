Объектив Voigtlander Nokton 23mm f/1.2 Fujifilm X
Товар не найден
Характеристики
Описание
Nokton 23 mm F1.2 X разрабатывался специально для камер Fujifilm X и оптимально сочетается с их матрицей. Фокусное расстояние с учетом кроп-фактора составляет 35 мм – универсальный объектив с умеренно широким углом поля зрения. Объектив мануальный, но оснащен чипом, который передает камере фокусное расстояние, значение диафрагмы и другие данные EXIF.
Оптическая схема включает 2 элемента с аномальной частичной дисперсией и один асферический элемент, что обеспечивает высокую резкость и отсутствие хроматических аберраций. Вместе с высокой светосилой и 12-лепестковой диафрагмой это создает превосходный рисунок с мягким боке и яркими, насыщенными цветами.
Корпус объектива полностью выполнен из металла. Он очень компактный и легкий – идеально сочетается с камерами Fujifilm серий X-T и X-E серии. Кольца диафрагмы и фокусировки специально сделаны разной формы, чтобы их можно было различить на ощупь. Ход фокусировочного кольца – около 90°, привод прямой механический – можно использовать с внешними приводами follow focus. Кольцо диафрагмы вращается с отсечками («кликами») по 1/3 ступени.
Внимание, камеры Fujifilm старых поколений не поддерживают электронное соединение с объективом:
X-T
- X-T1
- X-T20
- X-T10
- X-T200
- X-T100
X-Pro
- X-Pro2
- X-Pro1
X-E
- X-E3
- X-E2
- X-E1
X-M
- X-M1
X-A
- X-A7
- X-A5
- X-A3
- X-A2
- X-A1
При использовании с этими камерами выберите "Съемка без объектива" в меню.