Объектив Voigtlander Nokton 23mm f/1.2 Fujifilm X
Код товара : УТ-00066856
Артикул : @ BA372A
92 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Fujifilm X
Диаметр светофильтра, мм
46
Относительное отверстие
1:1.2
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.18 м
Угол поля зрения
63.2°
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда
Описание
Nokton 23 mm F1.2 X разрабатывался специально для камер Fujifilm X и оптимально сочетается с их матрицей. Фокусное расстояние с учетом кроп-фактора составляет 35 мм – универсальный объектив с умеренно широким углом поля зрения. Объектив мануальный, но оснащен чипом, который передает камере фокусное расстояние, значение диафрагмы и другие данные EXIF.
Оптическая схема включает 2 элемента с аномальной частичной дисперсией и один асферический элемент, что обеспечивает высокую резкость и отсутствие хроматических аберраций. Вместе с высокой светосилой и 12-лепестковой диафрагмой это создает превосходный рисунок с мягким боке и яркими, насыщенными цветами.
Корпус объектива полностью выполнен из металла. Он очень компактный и легкий – идеально сочетается с камерами Fujifilm серий X-T и X-E серии. Кольца диафрагмы и фокусировки специально сделаны разной формы, чтобы их можно было различить на ощупь. Ход фокусировочного кольца – около 90°, привод прямой механический – можно использовать с внешними приводами follow focus. Кольцо диафрагмы вращается с отсечками («кликами») по 1/3 ступени.
Камеры, поддерживающие передачу EXIF:
- X-H1 – ПО V2.13 или выше
- X-T4 – ПО V1.25 или выше
- X-T3 – ПО V4.12 или выше
- X-T2 – ПО V4.40 или выше
- X-Pro3 – ПО V1.23 или выше
- X-S10 – ПО V2.10 или выше
- X-E4 – ПО V1.04 или выше
- X-T30 – ПО V1.41 или выше
- X-T30 II – ПО V1.00 или выше
- Более новые модели
С моделями, не указанными в списке, чип не работает. Включите «съемку без объектива» в меню камеры.