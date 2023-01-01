Описание

Nokton 23 mm F1.2 X разрабатывался специально для камер Fujifilm X и оптимально сочетается с их матрицей. Фокусное расстояние с учетом кроп-фактора составляет 35 мм – универсальный объектив с умеренно широким углом поля зрения. Объектив мануальный, но оснащен чипом, который передает камере фокусное расстояние, значение диафрагмы и другие данные EXIF.

Оптическая схема включает 2 элемента с аномальной частичной дисперсией и один асферический элемент, что обеспечивает высокую резкость и отсутствие хроматических аберраций. Вместе с высокой светосилой и 12-лепестковой диафрагмой это создает превосходный рисунок с мягким боке и яркими, насыщенными цветами.

Корпус объектива полностью выполнен из металла. Он очень компактный и легкий – идеально сочетается с камерами Fujifilm серий X-T и X-E серии. Кольца диафрагмы и фокусировки специально сделаны разной формы, чтобы их можно было различить на ощупь. Ход фокусировочного кольца – около 90°, привод прямой механический – можно использовать с внешними приводами follow focus. Кольцо диафрагмы вращается с отсечками («кликами») по 1/3 ступени.

Камеры, поддерживающие передачу EXIF:

X-H1 – ПО V2.13 или выше

X-T4 – ПО V1.25 или выше

V1.25 X-T3 – ПО V4.12 или выше

V4.12 X-T2 – ПО V4.40 или выше

V4.40 X-Pro3 – ПО V1.23 или выше

V1.23 X-S10 – ПО V2.10 или выше

V2.10 X-E4 – ПО V1.04 или выше

V1.04 X-T30 – ПО V1.41 или выше

V1.41 X-T30 II – ПО V1.00 или выше

V1.00 Более новые модели

С моделями, не указанными в списке, чип не работает. Включите «съемку без объектива» в меню камеры.