Nokton 23 mm F1.2 X разрабатывался специально для камер Fujifilm X и оптимально сочетается с их матрицей. Фокусное расстояние с учетом кроп-фактора составляет 35 мм – универсальный объектив с умеренно широким углом поля зрения. Объектив мануальный, но оснащен чипом, который передает камере фокусное расстояние, значение диафрагмы и другие данные EXIF.

Оптическая схема включает 2 элемента с аномальной частичной дисперсией и один асферический элемент, что обеспечивает высокую резкость и отсутствие хроматических аберраций. Вместе с высокой светосилой и 12-лепестковой диафрагмой это создает превосходный рисунок с мягким боке и яркими, насыщенными цветами.

Корпус объектива полностью выполнен из металла. Он очень компактный и легкий – идеально сочетается с камерами Fujifilm серий X-T и X-E серии. Кольца диафрагмы и фокусировки специально сделаны разной формы, чтобы их можно было различить на ощупь. Ход фокусировочного кольца – около 90°, привод прямой механический – можно использовать с внешними приводами follow focus. Кольцо диафрагмы вращается с отсечками («кликами») по 1/3 ступени.

Внимание, камеры Fujifilm старых поколений не поддерживают электронное соединение с объективом:

X-T

X-T1

X-T20

X-T10

X-T200

X-T100

X-Pro

X-Pro2

X-Pro1

X-E

X-E3

X-E2

X-E1

X-M

X-M1

X-A

X-A7

X-A5

X-A3

X-A2

X-A1

При использовании с этими камерами выберите "Съемка без объектива" в меню.