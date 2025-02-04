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Объектив Voigtlander Nokton 23mm f/1.2 Fujifilm X

  • Nokton 23mm f/1.2 Fujifilm X
  • Nokton 23mm f/1.2 Fujifilm X
  • Nokton 23mm f/1.2 Fujifilm X
  • Nokton 23mm f/1.2 Fujifilm X
  • Nokton 23mm f/1.2 Fujifilm X
  • Nokton 23mm f/1.2 Fujifilm X
  • Nokton 23mm f/1.2 Fujifilm X
  • Nokton 23mm f/1.2 Fujifilm X
  • Nokton 23mm f/1.2 Fujifilm X
  • Nokton 23mm f/1.2 Fujifilm X
  • Nokton 23mm f/1.2 Fujifilm X
  • Nokton 23mm f/1.2 Fujifilm X
  • Nokton 23mm f/1.2 Fujifilm X
Код товара:УТ-00066856
Артикул:@ BA372A

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Nokton 23 mm F1.2 X разрабатывался специально для камер Fujifilm X и оптимально сочетается с их матрицей. Фокусное расстояние с учетом кроп-фактора составляет 35 мм – универсальный объектив с умеренно широким углом поля зрения. Объектив мануальный, но оснащен чипом, который передает камере фокусное расстояние, значение диафрагмы и другие данные EXIF.

Оптическая схема включает 2 элемента с аномальной частичной дисперсией и один асферический элемент, что обеспечивает высокую резкость и отсутствие хроматических аберраций. Вместе с высокой светосилой и 12-лепестковой диафрагмой это создает превосходный рисунок с мягким боке и яркими, насыщенными цветами.

Корпус объектива полностью выполнен из металла. Он очень компактный и легкий – идеально сочетается с камерами Fujifilm серий X-T и X-E серии. Кольца диафрагмы и фокусировки специально сделаны разной формы, чтобы их можно было различить на ощупь. Ход фокусировочного кольца – около 90°, привод прямой механический – можно использовать с внешними приводами follow focus. Кольцо диафрагмы вращается с отсечками («кликами») по 1/3 ступени.

Внимание, камеры Fujifilm старых поколений не поддерживают электронное соединение с объективом:

X-T

  • X-T1
  • X-T20
  • X-T10
  • X-T200
  • X-T100

X-Pro

  • X-Pro2
  • X-Pro1

X-E

  • X-E3
  • X-E2
  • X-E1

X-M

  • X-M1

X-A

  • X-A7
  • X-A5
  • X-A3
  • X-A2
  • X-A1

При использовании с этими камерами выберите "Съемка без объектива" в меню.