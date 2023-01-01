Описание

Широкоугольный объектив с выдающейся светосилой. Объектив обладает микрочипом и контактной группой, распознается электроникой камеры. Nokton 21mm f/1.4 обладает современной, сложной оптической схемой, которая включает асферические элементы и элементы с аномальной частичной дисперсией, которые эффективно устраняют линейную дисторсию и хроматические аберрации. Диафрагма может вращаться либо с классическими отсечками по 1/3 ступени, либо бесступенчато.

Nokton 21mm f/1.4 обладает современной, сложной оптической схемой, которая включает асферические элементы и элементы с аномальной частичной дисперсией, эффективно устраняющие линейную дисторсию и хроматические аберрации. Просветляющее покрытие хорошо справляется с ореолами и бликами при съемке против источников света.

12-лепестковая скругленная диафрагма в сочетании с высокой светосилой обеспечивает красивое размытие фона, когда это необходимо. Характер боке мягкий, приятный. Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе, в комплекте с металлической блендой, защиты от пыли и влаги у него нет. Фокусировочное кольцо имеет широкий диапазон хода и вращается хорошим уровнем сопротивления: не слишком свободно и не слишком туго. Благодаря использованию плавающей группы линз все перемещение элементов осуществляется внутри корпуса (внутренняя фокусировка), а также обеспечивается высокое качество изображения при фокусировке на минимальной дистанции. При закрытии диафрагмы объектив демонстрирует красивые, четко очерченные 12-лучевые звезды от солнца и других ярких источников света.