Объектив Voigtlander Nokton 21mm f/1.4 Aspherical Leica M
Код товара : УТ-00052204
Артикул : ФС-00031467
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Leica M
Диаметр светофильтра, мм
62
Относительное отверстие
1:1.4
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.5 м
Угол поля зрения
90.3°
Конструкция объектива
13 элементов в 11 группах (2 асферических, 3 с аномальной частичной дисперсией)
Физические характеристики
Вес
480 г
Размеры товара
69.5 х 69.7 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда
Описание
Широкоугольный объектив с выдающейся светосилой, оптимизированный для матриц цифровых дальномерных камер Leica M. Объектив распознается оптическим дальномером камеры, что обеспечивает точную ручную фокусировку (на дистанции от 0.5 до 0.7 м нужно фокусироваться по экрану, в режиме Live View).
Nokton 21mm f/1.4 обладает современной, сложной оптической схемой, которая включает асферические элементы и элементы с аномальной частичной дисперсией, эффективно устраняющие линейную дисторсию и хроматические аберрации. Просветляющее покрытие хорошо справляется с ореолами и бликами при съемке против источников света.
12-лепестковая скругленная диафрагма в сочетании с высокой светосилой обеспечивает красивое размытие фона, когда это необходимо. Характер боке мягкий, приятный. Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе, в комплекте с металлической блендой, защиты от пыли и влаги у него нет. Фокусировочное кольцо имеет широкий диапазон хода и вращается хорошим уровнем сопротивления: не слишком свободно и не слишком туго. Благодаря использованию плавающей группы линз все перемещение элементов осуществляется внутри корпуса (внутренняя фокусировка), а также обеспечивается высокое качество изображения при фокусировке на минимальной дистанции. Кольцо диафрагмы вращается с отсечками по 1/3 ступени. При закрытии диафрагмы объектив демонстрирует красивые, четко очерченные 12-лучевые звезды от солнца и других ярких источников света.