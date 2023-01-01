Объектив Voigtlander Nokton 17.5mm f/0.95 Aspherical MFT
Код товара : УТ-00052246
Артикул : ФС-00030918
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Micro 4/3
Диаметр светофильтра, мм
58
Относительное отверстие
1:0.95
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.15 м
Угол поля зрения
64.6°
Конструкция объектива
13 элементов в 9 группах (1 асферический)
Физические характеристики
Вес
540 г
Размеры товара
63.4 х 80 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда
Описание
Объектив, разработанный специально для байонета Micro 4/3. По фокусному расстоянию и глубине резкости изображения 17.5мм f/0.95 является эквивалентом 35мм f/1.9 для полнокадровой 35-мм камеры, при этом светосила f/0.95 дает возможность компенсировать ту разницу по уровню шума, которая разделяет формат Micro 4/3 и «полный кадр» при съемке на высоких ISO. Фокусное расстояние 35 мм хорошо подходит для ростовых или групповых портретов, «жанра», уличной и тревел-съемки, пейзажной фотографии. Иными словами, это превосходный универсальный объектив, который можно носить на камере постоянно.
Объектив полностью мануальный, без электронного контакта с камерой. Фокусировочное кольцо обладает очень длинным ходом (около 200°) для максимально точного наведения на выбранный объект. Кольцо диафрагмы может вращаться как с четкими отсечками по 1/2 ступени, так и бесступенчато, плавно – настройте так, как вам нужно. Корпус полностью выполнен из металла, сборка очень качественная, японская.