Описание

Объектив, разработанный специально для байонета Micro 4/3. По фокусному расстоянию и глубине резкости изображения 17.5мм f/0.95 является эквивалентом 35мм f/1.9 для полнокадровой 35-мм камеры, при этом светосила f/0.95 дает возможность компенсировать ту разницу по уровню шума, которая разделяет формат Micro 4/3 и «полный кадр» при съемке на высоких ISO. Фокусное расстояние 35 мм хорошо подходит для ростовых или групповых портретов, «жанра», уличной и тревел-съемки, пейзажной фотографии. Иными словами, это превосходный универсальный объектив, который можно носить на камере постоянно.

Объектив полностью мануальный, без электронного контакта с камерой. Фокусировочное кольцо обладает очень длинным ходом (около 200°) для максимально точного наведения на выбранный объект. Кольцо диафрагмы может вращаться как с четкими отсечками по 1/2 ступени, так и бесступенчато, плавно – настройте так, как вам нужно. Корпус полностью выполнен из металла, сборка очень качественная, японская.