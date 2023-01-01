Объектив Voigtlander Nokton 10.5mm f/0.95 Aspherical MFT
Код товара : УТ-00052245
Артикул : ФС-00029575
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Micro 4/3
Диаметр светофильтра, мм
72
Минимальное фокусное расстояние, мм
10.5
Относительное отверстие
1:0.95
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.17 м
Угол поля зрения
93°
Конструкция объектива
13 элементов в 10 группах (2 асферических)
Физические характеристики
Вес
585 г
Размеры товара
77 х 82.4 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда
Описание
Широкоугольный объектив для системы Micro 4/3. Не смотря на очень малое фокусное расстояние, этот объектив – не «рыбий глаз», а ортоскопический, то есть, как еще говорят, «с исправленной геометрией»: линейные дисторсии практически отсутствуют, а угол обзора составляет при этом 93°. Резкость в центре очень хорошая даже на f/0.95 (хотя точно попасть в фокус на такой широкой диафрагме не так просто). Резкость по краям постепенно улучшается, достигая наилучших значений при f/5.6.
Хроматические аберрации присутствуют довольно явно, особенно ближе к краям изображения и на открытых значениях диафрагмы. Размытие фона (боке) довольно мягкое и приятное, что обычно не характерно для сверхширокоугольных объективов.
Объектив выполнен в прочном, полностью металлическом корпусе с металлической съемной блендой. Конструкция объектива позволяет использовать резьбовые светофильтры диаметром 72 мм. Фокусировочное кольцо вращается очень плавно, кольцо диафрагмы может вращаться либо с отсечками по 1/2 ступени, либо плавно, без отсечек, что хорошо для съемки видео.
Благодаря выдающейся светосиле и исправленной геометрии Nokton 10.5mm f/0.95 прекрасно подходит для пейзажной и уличной съемки в «золотые часы», в сумерки и даже ночью: открыв диафрагму, вы сможете снизить уровень шума, сохранив при этом выдержку на приемлемом уровне, чтобы избежать смаза.