Описание

Широкоугольный объектив для системы Micro 4/3. Не смотря на очень малое фокусное расстояние, этот объектив – не «рыбий глаз», а ортоскопический, то есть, как еще говорят, «с исправленной геометрией»: линейные дисторсии практически отсутствуют, а угол обзора составляет при этом 93°. Резкость в центре очень хорошая даже на f/0.95 (хотя точно попасть в фокус на такой широкой диафрагме не так просто). Резкость по краям постепенно улучшается, достигая наилучших значений при f/5.6.

Хроматические аберрации присутствуют довольно явно, особенно ближе к краям изображения и на открытых значениях диафрагмы. Размытие фона (боке) довольно мягкое и приятное, что обычно не характерно для сверхширокоугольных объективов.

Объектив выполнен в прочном, полностью металлическом корпусе с металлической съемной блендой. Конструкция объектива позволяет использовать резьбовые светофильтры диаметром 72 мм. Фокусировочное кольцо вращается очень плавно, кольцо диафрагмы может вращаться либо с отсечками по 1/2 ступени, либо плавно, без отсечек, что хорошо для съемки видео.

Благодаря выдающейся светосиле и исправленной геометрии Nokton 10.5mm f/0.95 прекрасно подходит для пейзажной и уличной съемки в «золотые часы», в сумерки и даже ночью: открыв диафрагму, вы сможете снизить уровень шума, сохранив при этом выдержку на приемлемом уровне, чтобы избежать смаза.