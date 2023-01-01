Объектив Voigtlander Macro Apo-Lanthar 110mm f/2.5 Sony E
Код товара : УТ-00052244
Артикул : ФС-00027514
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
58
Относительное отверстие
1:2.5
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.35 м
Угол поля зрения
22.6°
Конструкция объектива
14 элементов в 12 группах (из них 8 с аномальной частичной дисперсией)
Физические характеристики
Вес
771 г
Размеры товара
78.4 х 99.7 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда
Описание
Объектив Voigtlander Macro Apo-Lanthar создавался с учетом требований современных матриц высокого разрешения. Апохроматический дизайн означает практически полное устранение хроматических аберраций, что обеспечивает максимально точную цветопередачу. Объектив создан на основе сложной оптической схемы, которая включает 3 плавающие группы линз (для коррекции аберраций во всем диапазоне дистанций фокусировки), а также целых 8 элементов с аномальной частичной дисперсией.
Объектив мануальный, но оснащен электронным чипом, который сообщает камере данные EXIF, в том числе фокусное расстояние и выбранную диафрагму. Это помогает эффективной работе внутрикамерных систем стабилизации изображения, а также позволяет автоматически применять корректирующие профили при обработке изображения в фоторедакторах.
10-лепестковая диафрагма создает приятное боке с красивыми округлыми бликами от источников света в расфокусированной части кадра. Фокусировочное кольцо вращается очень плавно, кольцо диафрагмы вращается с отсечками по 1/3 ступени. Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе. Качество сборки соответствует высоким стандартам всей оптики Voigtlander, которая выпускается на заводе Cosina в Японии.