Описание

Объектив Voigtlander Macro Apo-Lanthar создавался с учетом требований современных матриц высокого разрешения. Апохроматический дизайн означает практически полное устранение хроматических аберраций, что обеспечивает максимально точную цветопередачу. Объектив создан на основе сложной оптической схемы, которая включает 3 плавающие группы линз (для коррекции аберраций во всем диапазоне дистанций фокусировки), а также целых 8 элементов с аномальной частичной дисперсией.

Объектив мануальный, но оснащен электронным чипом, который сообщает камере данные EXIF, в том числе фокусное расстояние и выбранную диафрагму. Это помогает эффективной работе внутрикамерных систем стабилизации изображения, а также позволяет автоматически применять корректирующие профили при обработке изображения в фоторедакторах.

10-лепестковая диафрагма создает приятное боке с красивыми округлыми бликами от источников света в расфокусированной части кадра. Фокусировочное кольцо вращается очень плавно, кольцо диафрагмы вращается с отсечками по 1/3 ступени. Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе. Качество сборки соответствует высоким стандартам всей оптики Voigtlander, которая выпускается на заводе Cosina в Японии.