Описание

Компактный сверхширокоугольный объектив с исправленной геометрией – дисторсия практически отсутствует, что делает объектив отличным вариантом для съемки пейзажей, архитектуры или интерьеров. Резкость очень высокая от f/5.6, хроматические аберрации на низком уровне, виньетирование довольно заметное: около 2.5 ступеней (не исправляется при закрытии диафрагмы).

10-лепестковая диафрагма обеспечивает достаточно скругленные блики от точечных источников света в кадре, что наиболее важно для вечерней и ночной съемки. Также хорошо исправлена кома.

Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе, при этом он довольно легкий и очень компактный. Фокусировочное кольцо вращается плавно, с достаточным уровнем сопротивления. Кольцо диафрагмы вращается или с шагом в 1/3 ступени, или плавно, бесступенчато – режим переключается по желанию пользователя, что делает объектив удобным как для фото-, так и для видеосъемки. Бленда встроенная, металлическая. Конструкция не предусматривает возможности для установки резьбовых светофильтров: если это необходимо, то можно применять листовые фильтры через специальные адаптеры от сторонних производителей.

Версия Voigtlaender Hyper Wide-Heliar 10mm для камер Sony оснащена электронным чипом, который значительно упрощает работу с камерой. Объектив автоматически определяется при установке, передает все данные в формате EXIF, включая фокусное расстояние и выбранное значение диафрагмы. При вращении фокусировочного кольца автоматически включается увеличение части кадра (если такая функция включена на самом фотоаппарате). Также корректно работает оптическая стабилизация изображения (при ее наличии в камере) и цифровая коррекция аберраций. Объектив полностью мануальный, но благодаря подобной помощи со стороны камеры использовать его не сложнее, чем «родные» автофокусные объективы Sony.