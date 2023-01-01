Объектив Voigtlander Hyper Wide-Heliar 10mm f/5.6 Aspherical Sony E
Код товара : УТ-00052231
Артикул : ФС-00029572
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Относительное отверстие
1:5.6
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.3 м
Конструкция объектива
13 элементов в 10 группах (2 асферических)
Физические характеристики
Вес
375 г
Размеры товара
67.4 х 68.5 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя
Описание
Компактный сверхширокоугольный объектив с исправленной геометрией – дисторсия практически отсутствует, что делает объектив отличным вариантом для съемки пейзажей, архитектуры или интерьеров. Резкость очень высокая от f/5.6, хроматические аберрации на низком уровне, виньетирование довольно заметное: около 2.5 ступеней (не исправляется при закрытии диафрагмы).
10-лепестковая диафрагма обеспечивает достаточно скругленные блики от точечных источников света в кадре, что наиболее важно для вечерней и ночной съемки. Также хорошо исправлена кома.
Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе, при этом он довольно легкий и очень компактный. Фокусировочное кольцо вращается плавно, с достаточным уровнем сопротивления. Кольцо диафрагмы вращается или с шагом в 1/3 ступени, или плавно, бесступенчато – режим переключается по желанию пользователя, что делает объектив удобным как для фото-, так и для видеосъемки. Бленда встроенная, металлическая. Конструкция не предусматривает возможности для установки резьбовых светофильтров: если это необходимо, то можно применять листовые фильтры через специальные адаптеры от сторонних производителей.
Версия Voigtlaender Hyper Wide-Heliar 10mm для камер Sony оснащена электронным чипом, который значительно упрощает работу с камерой. Объектив автоматически определяется при установке, передает все данные в формате EXIF, включая фокусное расстояние и выбранное значение диафрагмы. При вращении фокусировочного кольца автоматически включается увеличение части кадра (если такая функция включена на самом фотоаппарате). Также корректно работает оптическая стабилизация изображения (при ее наличии в камере) и цифровая коррекция аберраций. Объектив полностью мануальный, но благодаря подобной помощи со стороны камеры использовать его не сложнее, чем «родные» автофокусные объективы Sony.