Объектив Voigtlander Hyper Wide-Heliar 10mm f/5.6 Aspherical Leica M
Код товара : УТ-00052202
Артикул : ФС-00030006
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Leica M
Относительное отверстие
1:5.6
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.5 м
Конструкция объектива
13 элементов в 10 группах (2 асферических)
Физические характеристики
Вес
312 г
Размеры товара
67.8 х 58.7 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя
Описание
Компактный сверхширокоугольный объектив с исправленной геометрией – дисторсия практически отсутствует, что делает объектив отличным вариантом для съемки пейзажей, архитектуры или интерьеров. Резкость очень высокая от f/5.6, хроматические аберрации на низком уровне, виньетирование довольно заметное: около 2.5 ступеней (не исправляется при закрытии диафрагмы).
10-лепестковая диафрагма обеспечивает достаточно скругленные блики от точечных источников света в кадре, что наиболее важно для вечерней и ночной съемки. Также хорошо исправлена кома.
Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе, при этом он довольно легкий и очень компактный. Фокусировочное кольцо вращается плавно, с достаточным уровнем сопротивления. Кольцо диафрагмы вращается с шагом в 1/2 ступени. Бленда встроенная, несъемная.
Обратите внимание, что объектив не работает с дальномером камер Leica M: угол обзора в любом случае слишком широк для использования оптического видоискателя. Для кадрирования можно пользоваться экраном камеры (Live View) или внешним оптическим видоискателем (Voigtlander Viewfinder Metall 10mm). Для фокусировки можно опять же использовать Live View или классический метод – по шкале дистанций на корпусе: благодаря большой глубине резкости промазать будет довольно трудно.
С помощью простых переходных колец Voigtlander Hyper Wide-Heliar 10mm f/5.6 Aspherical можно использовать не только с дальномерными камерами Leica, но и с беззеркальными камерами практически любой системы: Leica L, Canon RF, Sony FE и так далее.