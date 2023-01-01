Описание

Voigtlander Heliar Classic 50mm f/1.5 – ретро-объектив, создающий изображения, похожие на классические снимки из 50-60-х годов прошлого века. Простая оптическая схема (6 элементов в 3 группах) без использования асфериков или элементов из специального стекла, отсутствие многослойного просветления, все это создает изображения с заметными аберрациями, ореолами – как у старых объективов Heliar. В противовес современному мейнстриму, резкой и контрастной оптике, Heliar Classic 50mm создает мягкие, теплые изображения, отсылающие к эре аналоговой фотографии.

Как и другие объективы Voigtlander, Heliar Classic 50mm – полностью мануальный, фокусировка и выбор диафрагмы осуществляется только вручную. При этом объектив совместим с дальномерным видоискателем камер Leica M, что существенно облегчает наведение на резкость, а минимальная дистанция фокусировки составляет всего 50 см. Voigtlander Heliar Classic 50mm f/1.5 выпускается только с байонетом Leica M, но с помощью простых механических адаптеров его можно установить практически на любую беззеркальную камеру – Sony, Fujifilm, Nikon, Canon и так далее.