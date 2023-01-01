Описание

Объектив Voigtlander Heliar 50mm f/3.5 выполнен в стиле винтажной оптики конца XIX - начала XX века, однако, в отличие от них, включает такие более поздние нововведения как геликоид для фокусировки и встроенную лепестковую диафрагму. Объектив изначально был выпущен ограниченной юбилейной серией в честь столетия оптической схемы Heliar, и получил такой успех, что в Voigtlander решили пустить его в обычное серийное производство, лишь немного изменив корпус.

Несмотря на использование старой оптической схемы, объектив обеспечивает хорошее качество изображения: дисторсия и виньетирование практически отсутствуют, резкость высокая – конечно, в центре заметно выше, чем по краям, как у всех классических объективов, но это выравнивается при диафрагмировании до f/5.6 - f/8. Хроматические аберрации присутствуют, но на среднем, умеренном уровне. Боке (размытие) очень мягкое, приятное, чему способствует и 10-лепестковая диафрагма. Кольцо диафрагмы вращается плавно, без отсечек, но благодаря тому, что оно располагается спереди, практически на самом кончике объектива, случайно повернуть его при съемке довольно сложно.

Объектив полностью мануальный, не имеет какой бы то ни было встроенной электроники, но в то же время откалиброван для использования с оптическим дальномером камер Leica, что, конечно, значительно облегчает наведение на резкость. С помощью простых переходных колец его также можно использовать с беззеркальными камерами практически любого бренда.