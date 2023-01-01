Объектив Voigtlander Heliar 40mm f/2.8
Код товара : УТ-00052219
Артикул : ФС-00032021
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Характеристики
Характеристики
Диаметр светофильтра, мм
37
Относительное отверстие
1:2.8
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.5 м
Угол поля зрения
57°
Конструкция объектива
5 элементов в 3 группах, 1 асферический
Физические характеристики
Вес
132 г
Размеры товара
52 х 12.6 мм (в сложенном состоянии), 52 х 21.4 мм (во время съемки)
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда
Описание
Voigtlander Heliar 40mm f/2.8 – это супер-компактный объектив для беззеркальных камер Sony с байонетом Е. Для его использования необходим адаптер Voigtlander Leica M - Sony E Close Focus Adapter, который позволяет фокусироваться, так как сам по себе объектив не имеет геликоида. Объектив и внешне, и внутренне дает очень сильную отсылку к оптике из XIX - начала XX века, когда в ходу были крупноформатные камеры, фокусировавшиеся с помощью движения мехов.
Оптическая конструкция соответствует эстетике: 3 группы, включающие всего 5 линз. Правда, есть один асферический элемент, который обеспечивает коррекцию сферических аберраций. Объектив обладает складной конструкцией: при переноске он складывается до всего 12.6 мм, при использовании раскладывается до 21.4 мм.
Корпус объектива полностью механический.