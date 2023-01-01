Описание

Voigtlander Heliar 40mm f/2.8 – это супер-компактный объектив для беззеркальных камер Sony с байонетом Е. Для его использования необходим адаптер Voigtlander Leica M - Sony E Close Focus Adapter, который позволяет фокусироваться, так как сам по себе объектив не имеет геликоида. Объектив и внешне, и внутренне дает очень сильную отсылку к оптике из XIX - начала XX века, когда в ходу были крупноформатные камеры, фокусировавшиеся с помощью движения мехов.

Оптическая конструкция соответствует эстетике: 3 группы, включающие всего 5 линз. Правда, есть один асферический элемент, который обеспечивает коррекцию сферических аберраций. Объектив обладает складной конструкцией: при переноске он складывается до всего 12.6 мм, при использовании раскладывается до 21.4 мм.

Корпус объектива полностью механический.