Описание

Очень компактный широкоугольный мануальный объектив для зеркальных камер Nikon. Длина составляет всего 33 мм – это практически «блинчик». Объектив оснащен CPU чипом, который передает информацию EXIF, а также позволяет управлять диафрагмой с камеры: то есть вы можете использовать автоматический замер экспозиции, режимы приоритетов и программный режим экспозиции. Присутствие чипа также позволяет задействовать функцию подтверждения фокусировки. Фокусировочное кольцо обладает очень длинным ходом (порядка 270°), поэтому наводиться можно очень точно.

Несмотря на скромные размеры и достаточно простую по нынешним временам оптическую схему, объектив обладает превосходной резкостью: закрытие диафрагмы до f/5.6-f/8 позволяет лишь немного улучшить контрастность по самым краям кадра. Хроматические аберрации также находятся на незначительном уровне: цветная кайма у контрастных объектов не превышает 1 пикселя в ширину. Дисторсия также еле заметна: всего 1% (бочкообразная). На полнокадровых камерах при открытой диафрагме будет заметно достаточно сильное виньетирование (около 3 ступеней), однако это легко можно исправить при желании в любом современном редакторе.

Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 15 см от фокальной плоскости, что позволяет снимать небольшие объекты крупным планом. Фокусировка осуществляется с помощью геликоиды, сразу всем линзоблоком, поэтому передняя часть немного выезжает вперед, а при съемке на минимальной дистанции аберрации оптики усиливаются.

Объектив выполнен по стандарту Nikon Ai-S: он обладает встроенным чипом и рычажковым приводом, что позволяет управлять диафрагмой через камеру (кольцо на объективе должно быть установлено в положение f/22), а также получать EXIF метаданные (фокусное расстояние, выбранное значение диафрагмы), которые сохраняются вместе со снимками.

Объектив выполнен в ностальгическом стиле оптики 60-х / 70-х годов ХХ века. Корпус полностью металлический, все маркировки нанесены с помощью гравировки, то есть не стираются со временем. Как и другие объективы Voigtländer, он изготавливается на заводе Cosina в Японии.