Описание

Замечательный объектив-«блинчик», очень компактный и легкий объектив для повседневной съемки. Хорошо подходит для тревел- и стрит-фотографии, а также для архитектуры и пейзажей: очень низкий уровень дисторсии, высокая резкость (за исключением самых краев на открытой диафрагме). Оптическая схема довольно простая, как и у всех блинчиков, из недостатков можно отметить сильное виньетирование (с цветовым сдвигом в пурпур), заметную кривизну поля и сильные ореолы при съемке против ярких источников света.

Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе, качество сборки - высокое. Фокусировочное кольцо вращается очень плавно, с хорошим уровнем сопротивления, кольцо диафрагмы вращается с отсечками по ступеням. 21mm f/4 P-Typ идет в комплекте с небольшой резьбовой блендой, а также может использоваться со светофильтрами диаметром 39 мм.

Voigtlander Color Skopar 21mm f/4 хорошо совмещается с оптическим дальномером камеры, что обеспечивает точную ручную фокусировку (на дистанции от 0.5 до 0.7 м нужно фокусироваться по экрану, в режиме Live View). 6-битная кодировка у объектива отсутствует, поэтому камера не определяет его автоматически, но вы можете вручную задать наиболее близкий объектив (Leica 21/2.8 Elmarit) через меню – это позволит автоматически исправлять виньетирование и другие аберрации в JPEG файлах на камерах от Leica M9 и новее.

С помощью простых переходных колец Voigtlander Color Skopar 21mm f/4 P-Typ можно использовать не только с дальномерными камерами Leica, но и с беззеркальными камерами практически любой системы: Leica L, Canon RF, Sony FE и так далее.