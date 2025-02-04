Voigtlander Color Skopar 21mm f/3.5 является потомком Color Skopar 21mm f/4 P-Typ. Усовершенствованная оптическая схема, включающая 1 асферик и 1 элемент с аномальной частичной дисперсией, позволяет ему справиться с основными проблемами предшественника: виньетирование стало значительно меньше и потеряло пурпурный оттенок, исправлена кривизна поля, снижены ореолы при съемке против света. Объектив выпускается в 2 вариантах внешнего оформления: Type I в стилистике 1950-х годов, с мелкой насечкой на кольце фокусировки, и Type II – в стиле 1970-х, в 2 вариантах расцветки: черный и серебристый (Type I – только черный).

Что касается аберраций: на полностью открытой диафрагме заметно умеренное виньетирование (меньше 2.5 ступеней). Также присутствует бочкообразная дисторсия, а при ночной съемке сагиттальная кома будет заметна, если не закрыть диафрагму до f/5.6. Резкость и микроконтраст для объектива столь небольшого размера (длина 3 см) находятся на отличном уровне, их снижение заметно только в самых уголках кадра. Объектив хорошо справляется с хроматическими аберрациями, а также с засветкой при ярком контровом освещении. О качестве боке говорить сложно, поскольку на сверхширокоугольном объективе со светосилой f/3.5 и минимальной дистанцией фокусировки 0.5 м добиться сильного размытия фона получится только в очень редких случаях, однако если это все же произойдет, то боке получится достаточно мягким и приятным для глаз.

Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе, качество сборки - традиционно высокое, объективы собираются на японском заводе Cosina. При установке на камеры Leica M объектив стыкуется с дальномером камеры, что гарантирует простоту и точность фокусировки. Кольцо фокусировки вращается с приятным сопротивлением, его полный ход составляет приблизительно 100°. Кольцо диафрагмы работает с четкими отсечками (щелчками) по 1/2 ступени. Бленду LH-11 можно приобрести отдельно.

В целом это очень приятный объектив, который замечательно подойдет для широких панорамных снимков, пейзажа, архитектуры, съемки в путешествиях, для стрит-фотографии и так далее. Он очень компактный, но при этом обеспечивает достойное качество изображения.

*Обратите внимание: данный объектив разрабатывался для дальномерных камер. С помощью простых переходных колец вы сможете перенести его на практически любую беззеркальную камеру, однако следует иметь в виду один нюанс: толщину массива светофильтров. В него, в зависимости от конкретной камеры, может входить фильтр цветов Байера, УФ фильтр, ИК фильтр, сглаживающий (антимуаровый) фильтр, защитное стекло. У пленочных камер никаких светофильтров не существовало, поэтому они не входили в расчет при создании оптических схем. Цифровые дальномерные камеры Leica M производятся с очень тонким массивом (менее 1 мм), чтобы старые объективы можно было использовать с тем же успехом, что и новые. Однако в большинстве других камер (как правило) используются более толстые массивы фильтров, порядка 2, 3 или даже 4 мм. При адаптации объектива даже 2-мм массив может негативно сказаться на качестве изображения: сильнее всего страдает резкость на периферии кадра, может усилиться виньетирование и так далее. Поэтому перед адаптацией объектива под вашу камеру желательно выяснить, какой толщины у нее массив фильтров, или же использовать версию под вашу конкретную систему, ее оптика уже будет оптимизирована производителем.