Объектив Voigtlander Color Skopar 21mm f/3.5 Aspherical Leica M
Код товара : УТ-00052206
Артикул : ФС-00030909
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Leica M
Диаметр светофильтра, мм
39
Относительное отверстие
1:3.5
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.5 м
Угол поля зрения
91.2°
Конструкция объектива
9 элементов в 8 группах (1 асферический, 1 с аномальной частичной дисперсией)
Физические характеристики
Вес
180 г
Размеры товара
52 х 30 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя
Описание
Voigtlander Color Skopar 21mm f/3.5 всего лишь на 5 мм длиннее чем Color Skopar 21mm f/4 P-Typ, чьим потомком он является. Усовершенствованная оптическая схема, включающая 1 асферик и 1 элемент с аномальной частичной дисперсией, позволяет ему справиться с основными проблемами предшественника: виньетирование стало значительно меньше и потеряло пурпурный оттенок, исправлена кривизна поля, снижены ореолы при съемке против света. Объектив стал чуть-чуть тяжелее, но по-прежнему прекрасно подходит для пейзажа, уличной съемки, повседневной фотографии.
Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе, качество сборки - традиционно высокое. Фокусировочное кольцо вращается очень плавно, с хорошим уровнем сопротивления и длинным ходом, кольцо диафрагмы вращается с отсечками по 1/3 ступени. 21mm f/3.5 идет без бленды в комплекте, алюминиевую бленду LH-11 можно приобрести отдельно. Резьба для светофильтров осталась прежней: 39 мм.
Voigtlander Color Skopar 21mm f/3.5 совмещается с оптическим дальномером камеры, что обеспечивает точную ручную фокусировку через оптический видоискатель (на дистанции от 0.5 до 0.7 м нужно фокусироваться по экрану, в режиме Live View). 6-битная кодировка у объектива отсутствует, поэтому камера не определяет его автоматически, но вы можете вручную задать наиболее близкий объектив (например, Leica 21/2.8 Elmarit) через меню.
С помощью простых переходных колец Voigtlander Color Skopar 21mm f/3.5 можно использовать не только с дальномерными камерами Leica, но и с беззеркальными камерами практически любой системы: Leica L, Canon RF, Sony FE и так далее.