Объектив Voigtlander Color-Skopar 21mm f/3.5 Aspherical Sony E
Код товара : УТ-00052234
Артикул : ФС-00029573
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
52
Относительное отверстие
1:3.5
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.2 м
Угол поля зрения
91.2°
Конструкция объектива
9 элементов в 8 группах (1 асферический, 1 с аномальной частичной дисперсией)
Физические характеристики
Вес
230 г
Размеры товара
62.8 х 39.9 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда
Описание
Voigtlander Color Skopar 21mm f/3.5 всего лишь на 5 мм длиннее чем Color Skopar 21mm f/4 P-Typ, чьим потомком он является. Усовершенствованная оптическая схема, включающая 1 асферик и 1 элемент с аномальной частичной дисперсией, позволяет ему справиться с основными проблемами предшественника: виньетирование стало значительно меньше и потеряло пурпурный оттенок, исправлена кривизна поля, снижены ореолы при съемке против света. Объектив стал чуть-чуть тяжелее, но по-прежнему прекрасно подходит для пейзажа, уличной съемки, повседневной фотографии.
Версия для камер Sony снабжена электронным чипом, который передает камере метаданные в EXIF формате (в том числе, установленную диафрагму). Чип также обеспечивает автоматическое распознавание объектива и автоматическое увеличение части кадра при вращении кольца фокусировки.
Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе, качество сборки - традиционно высокое. Фокусировочное кольцо вращается очень плавно, с хорошим уровнем сопротивления и длинным ходом, кольцо диафрагмы вращается с отсечками по 1/3 ступени.