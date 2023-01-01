Описание

Voigtlander Color Skopar 21mm f/3.5 всего лишь на 5 мм длиннее чем Color Skopar 21mm f/4 P-Typ, чьим потомком он является. Усовершенствованная оптическая схема, включающая 1 асферик и 1 элемент с аномальной частичной дисперсией, позволяет ему справиться с основными проблемами предшественника: виньетирование стало значительно меньше и потеряло пурпурный оттенок, исправлена кривизна поля, снижены ореолы при съемке против света. Объектив стал чуть-чуть тяжелее, но по-прежнему прекрасно подходит для пейзажа, уличной съемки, повседневной фотографии.

Версия для камер Sony снабжена электронным чипом, который передает камере метаданные в EXIF формате (в том числе, установленную диафрагму). Чип также обеспечивает автоматическое распознавание объектива и автоматическое увеличение части кадра при вращении кольца фокусировки.

Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе, качество сборки - традиционно высокое. Фокусировочное кольцо вращается очень плавно, с хорошим уровнем сопротивления и длинным ходом, кольцо диафрагмы вращается с отсечками по 1/3 ступени.