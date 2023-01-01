Описание

Voigtlander Color Skopar 21mm f/3.5 является потомком Color Skopar 21mm f/4 P-Typ. Усовершенствованная оптическая схема, включающая 1 асферик и 1 элемент с аномальной частичной дисперсией, позволяет ему справиться с основными проблемами предшественника: виньетирование стало значительно меньше и потеряло пурпурный оттенок, исправлена кривизна поля, снижены ореолы при съемке против света. Версия для камер Sony снабжена электронным чипом, который передает камере метаданные в EXIF формате (в том числе, установленную диафрагму). Чип также обеспечивает автоматическое распознавание объектива и автоматическое увеличение части кадра при вращении кольца фокусировки.

Версия для камер Leica поддерживает фокусировку с помощью дальномера камеры. Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 0.5 м, что меньше, чем у большинства объективов Leica M.

Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе, качество сборки - традиционно высокое.