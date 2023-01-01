Объектив Voigtlander Color-Skopar 21mm f/3.5 Aspherical II VL Leica M
Код товара : УТ-00057684
Артикул : ФС-00034973
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Leica M
Диаметр светофильтра, мм
39
Относительное отверстие
1:3.5
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.5 м
Угол поля зрения
91.2°
Конструкция объектива
9 элементов в 8 группах (1 асферический, 1 с аномальной частичной дисперсией)
Физические характеристики
Вес
180 г
Размеры товара
52 х 29.95 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя
Описание
Voigtlander Color Skopar 21mm f/3.5 является потомком Color Skopar 21mm f/4 P-Typ. Усовершенствованная оптическая схема, включающая 1 асферик и 1 элемент с аномальной частичной дисперсией, позволяет ему справиться с основными проблемами предшественника: виньетирование стало значительно меньше и потеряло пурпурный оттенок, исправлена кривизна поля, снижены ореолы при съемке против света. Версия для камер Sony снабжена электронным чипом, который передает камере метаданные в EXIF формате (в том числе, установленную диафрагму). Чип также обеспечивает автоматическое распознавание объектива и автоматическое увеличение части кадра при вращении кольца фокусировки.
Версия для камер Leica поддерживает фокусировку с помощью дальномера камеры. Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 0.5 м, что меньше, чем у большинства объективов Leica M.
Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе, качество сборки - традиционно высокое.