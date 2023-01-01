Описание

Объектив Voigtlander Apo-Lanthar 50mm f/2 Aspherical для беззеркальных камер Sony Alpha отличается от модели для камер Leica не только адаптированным хвостовиком. Если у модели для Leica применяется 2 элемента с аномальной частичной дисперсией, то здесь – целых 5, что позволяет исправить практически все хроматические аберрации с учетом особенностей байонета E. Отсюда и APO в названии. Объектив также обеспечивает высокую резкость и контрастность изображения, которая не деградирует даже на максимально широкой диафрагме, в том числе и по краям кадра. При своих оптических достоинствах объектив очень компактен и легок.

Версия Apo-Lanthar 50mm для Sony обладает и еще несколькими отличительными чертами: во-первых, это встроенный чип, который передает на камеру все мета-данные EXIF, включая установленную диафрагму. Наличие чипа позволяет пользоваться еще и такой функцией, как автоматическое увеличение части кадра при начале вращения кольца фокусировки, что очень помогает в достижении идеальной резкости. Поскольку камеры Sony не ограничены по минимальной дистанции фокусировки, эта версия может наводиться на гораздо более близкие объекты (0.45 м против 0.7).

Во-вторых, объектив оснащен механизмом переключения хода кольца диафрагмы: вы сами можете выбирать между плавным, бесступенчатым поворотом кольца (что может быть удобно при съемке видео) и ходом с отсечками по 1/3 ступени.

Корпус объектива полностью металлический, качество сборки очень высокое: все объективы Voigtlander собираются на заводе Cosina в Японии.