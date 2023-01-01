Объектив Voigtlander Apo-Lanthar 50mm f/2 Aspherical Sony E
Код товара : УТ-00052242
Артикул : ФС-00029574
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
49
Относительное отверстие
1:2
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.45 м
Угол поля зрения
46.5°
Конструкция объектива
10 элементов в 8 группах (2 асферических, 5 с аномальной частичной дисперсией)
Физические характеристики
Вес
364 г
Размеры товара
62.6 х 61.3 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда
Описание
Объектив Voigtlander Apo-Lanthar 50mm f/2 Aspherical для беззеркальных камер Sony Alpha отличается от модели для камер Leica не только адаптированным хвостовиком. Если у модели для Leica применяется 2 элемента с аномальной частичной дисперсией, то здесь – целых 5, что позволяет исправить практически все хроматические аберрации с учетом особенностей байонета E. Отсюда и APO в названии. Объектив также обеспечивает высокую резкость и контрастность изображения, которая не деградирует даже на максимально широкой диафрагме, в том числе и по краям кадра. При своих оптических достоинствах объектив очень компактен и легок.
Версия Apo-Lanthar 50mm для Sony обладает и еще несколькими отличительными чертами: во-первых, это встроенный чип, который передает на камеру все мета-данные EXIF, включая установленную диафрагму. Наличие чипа позволяет пользоваться еще и такой функцией, как автоматическое увеличение части кадра при начале вращения кольца фокусировки, что очень помогает в достижении идеальной резкости. Поскольку камеры Sony не ограничены по минимальной дистанции фокусировки, эта версия может наводиться на гораздо более близкие объекты (0.45 м против 0.7).
Во-вторых, объектив оснащен механизмом переключения хода кольца диафрагмы: вы сами можете выбирать между плавным, бесступенчатым поворотом кольца (что может быть удобно при съемке видео) и ходом с отсечками по 1/3 ступени.
Корпус объектива полностью металлический, качество сборки очень высокое: все объективы Voigtlander собираются на заводе Cosina в Японии.