Объектив Voigtlander Apo-Lanthar 35mm f/2 Aspherical Sony E
Код товара : УТ-00052237
Артикул : ФС-00032692
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
49
Относительное отверстие
1:2
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.35 м
Угол поля зрения
63.6°
Конструкция объектива
11 элементов в 9 группах (2 асферических, 5 с аномальной частичной дисперсией)
Физические характеристики
Вес
352 г
Размеры товара
62.6 х 67.3 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда
Описание
Voigtlander Apo-Lanthar 35mm f/2 обеспечивает выдающуюся резкость и контрастность изображения по всему кадру, а также мягкое размытие фона (боке), что делает его одним из лучших 35-мм объективов для системы Leica M. Из минусов можно отметить только достаточно большие размеры (объектив закрывает собой часть кадра в видоискателе камеры) при довольно скромной светосиле f/2. Версия для камер Sony оснащена чипом, который сообщает камере данные EXIF, включая установленную на объективе диафрагму. При вращении кольца фокусировки камера может автоматически включить помощь (увеличение части кадра).
Voigtlander Apo-Lanthar 35mm f/2 создан на основе сложной современной оптической схемы, включающей 7 специальных элементов: 2 с парой асферических поверхностей и 5 элементов с аномальной частичной дисперсией. Это позволяет оптически корректировать такие распространенные аберрации как цветовой сдвиг, кривизну поля, хроматические аберррации, дисторсию и так далее. 12-лепестковая диафрагма обеспечивает круглую форму отверстия на значениях f/2, f/2.8, f/5.6 и f/16, что создает красивые круглые блики от точечных источников света в кадре.
Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе. Фокусное кольцо вращается плавно, с достаточным уровнем сопротивления. Кольцо диафрагмы вращается с шагом в 1/2 ступени.