Описание

Voigtlander Apo-Lanthar 35mm f/2 обеспечивает выдающуюся резкость и контрастность изображения по всему кадру, а также мягкое размытие фона (боке), что делает его одним из лучших 35-мм объективов для системы Leica M. Из минусов можно отметить только достаточно большие размеры (объектив закрывает собой часть кадра в видоискателе камеры) при довольно скромной светосиле f/2. Версия для камер Sony оснащена чипом, который сообщает камере данные EXIF, включая установленную на объективе диафрагму. При вращении кольца фокусировки камера может автоматически включить помощь (увеличение части кадра).

Voigtlander Apo-Lanthar 35mm f/2 создан на основе сложной современной оптической схемы, включающей 7 специальных элементов: 2 с парой асферических поверхностей и 5 элементов с аномальной частичной дисперсией. Это позволяет оптически корректировать такие распространенные аберрации как цветовой сдвиг, кривизну поля, хроматические аберррации, дисторсию и так далее. 12-лепестковая диафрагма обеспечивает круглую форму отверстия на значениях f/2, f/2.8, f/5.6 и f/16, что создает красивые круглые блики от точечных источников света в кадре.

Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе. Фокусное кольцо вращается плавно, с достаточным уровнем сопротивления. Кольцо диафрагмы вращается с шагом в 1/2 ступени.