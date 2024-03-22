Описание

VMC Vivitar Series 1 28-90 mm 1:2.8-3.5 MACRO FOCUSING ZOOM for Nikon – профессиональный фирменный полнокадровый универсальный неавтофокусный светосильный объектив с изменяемым фокусным расстоянием для фотоаппаратов Nikon F. Он покрывает самый востребованный диапазон фокусных расстояний от умеренного широкоугольного ( 28 mm – 75 ° ) до классического портретного ( 90 mm – 27 ° ).



Vivitar – американская фирма, которая сама рассчитывала оптические схемы объективов, причём применяя для расчетов уже в то время компьютеры. Своих производственных мощностей фирма не имела, поэтому объективы делались на заказ известными производителями оптики: Kiron, Tokina, Komine, Ковоri Optic и т.д.



Предлагаемый к продаже экземпляр производства знаменитой японской оптической фирмы «Komine» («28» в начале серийного номера).



Series 1 – серия профессиональных объективов очень высокого качества – « Люкс класса ». Аналог, например, «звёздной» серии у Pentax.

VMC – фирменное « V ivitar Multi Coating» , многослойное (по 7 слоёв с двух сторон каждой линзы) просветление всех линз объектива.



1:2.8-3.5 – максимальная светосила на открытой диафрагме на крайних значениях фокусного расстояния. Повышенная светосила – один из показателей, на основании которого данный объектив принадлежит к категории профессиональной оптики. Причём у него имеется очень редкая особенность – промежуточные значения диафрагмы («полустопы») абсолютно на всём её диапазоне , а не только лишь в части шкалы, как у 99% остальных объективов различных производителей. ZOOM – объектив с переменным фокусным расстоянием от 28mm до 90mm, изменение которого называется «зумированием». Из двух существующих разновидностей ZOOM – объективов (вариообъективы и трансфокаторы), данный объектив является более оптически сложным вариообъективом .

Система зумирования у данного объектива – « Push-Pull» («тяни-толкай»), она же «тромбон», очень динамична и удобна. Толкая подвижную часть вперёд, вы приближаете объект съёмки (телескопичность), тяните к себе удаляете (широкий угол). При этом зумирование и фокусировка делается одним кольцом , что даёт невероятную плавность в работе, особенно при проведении видеосъёмки данным объективом.



MACRO FOCUSING – уникальная оптическая схема данного объектива позволяет производить макро съёмку с неизменной минимальной дистанцией фокусировки 25 см на всём диапазоне фокусных расстояний от 28 до 90 , а не только лишь на одном из крайних значений, как у 90% остальных объективов различных производителей. Это позволяет получать масштаб изображения от 1:4 (28) до 1:1 (90) .



For Nikon – данный объектив имеет байонет присоединения к фотоаппарату Nikon F / Ai - S . Это максимальная версия данного байонета, не имеющая контактных групп для автоматической передачи данных объектив-камера, которая будет одинаково хорошо работать как на плёночных, так и на цифровых камерах Nikon .

Продаётся именно тот фотообъектив, который Вы видите на фото.

Комплект продажи:

− фотообъектив «VMC Vivitar Series 1 28-90mm 1:2.8-3.5 MACRO FOCUSING ZOOM» №28524379;

− передняя и задняя защитные крышки.

