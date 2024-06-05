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    Объектив VIVITAR 70-210 f/4.5-5.6 MC AF Zoom Sony A (состояние 3) (б/у)

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    Код товара : УТ-00076196

    Артикул : б/у-Н1 КС 2024-06-05

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    Причина уценки:

    VIVITAR 70-210 f/4.5-5.6 MC AF Zoom Sony A

    7 000 ₽

    Гарантия 14 дней

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
    Описание
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    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Код товара: 141196

    VIVITAR 70-210 f/4.5-5.6 MC AF Zoom Sony A

    Фокусное расстояние 70-210 мм Угол
    обзора 34,4 - 11,8° Формат FF, APS-C
    Максимальная диафрагма f/4,5-5,6

    Фототехника  прошла  проверку на работоспособность.
    Состояние: 3;потёртости, царапины корпуса, мелкие царапины линзы, пыль внутри.
    Комплектация: передняя крышка 97091120ю
    Гарантия 14 дней.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.