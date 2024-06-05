Объектив VIVITAR 70-210 f/4.5-5.6 MC AF Zoom Sony A (состояние 3) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076196 Артикул : б/у-Н1 КС 2024-06-05



Задать вопрос Причина уценки: VIVITAR 70-210 f/4.5-5.6 MC AF Zoom Sony A 7 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 141196 VIVITAR 70-210 f/4.5-5.6 MC AF Zoom Sony A Фокусное расстояние 70-210 мм Угол

обзора 34,4 - 11,8° Формат FF, APS-C

Максимальная диафрагма f/4,5-5,6 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 3;потёртости, царапины корпуса, мелкие царапины линзы, пыль внутри.

Комплектация: передняя крышка 97091120ю

Гарантия 14 дней.

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