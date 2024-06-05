Объектив VIVITAR 70-210 f/4.5-5.6 MC AF Zoom Sony A (состояние 3) (б/у)
Код товара : УТ-00076196
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-06-05
Причина уценки:
VIVITAR 70-210 f/4.5-5.6 MC AF Zoom Sony A
7 000 ₽
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 141196
VIVITAR 70-210 f/4.5-5.6 MC AF Zoom Sony A
Фокусное расстояние 70-210 мм Угол
обзора 34,4 - 11,8° Формат FF, APS-C
Максимальная диафрагма f/4,5-5,6
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 3;потёртости, царапины корпуса, мелкие царапины линзы, пыль внутри.
Комплектация: передняя крышка 97091120ю
Гарантия 14 дней.
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