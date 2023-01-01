Специально для T-камер Leica был разработан внешний электронный видоискатель высокого разрешения Visoflex. Шарнирный механизм крепления видоискателя, обеспечивающий возможность поворотов и наклонов, позволяет снимать с самых неожиданных ракурсов, открывая новые возможности для творчества. Специальный датчик сигнализирует о том, что визирование осуществляется через видоискатель. При этом дисплей камеры автоматически отключается. Как только вы отодвигаете окуляр видоискателя от глаз, дисплей включается вновь. Еще одна очень удобная функция: интегрированный модуль GPS, который активируется только тогда, когда это необходимо.