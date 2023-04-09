Отражатель Visico 2 в 1 с чехлом (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00066707
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-04-09
Причина уценки:
Следы эксплуатации.
990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Треугольный отражатель с серебристой и белой сторонами.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, следы эксплуатации.
Комплектация:-
Гарантия 14 дней.