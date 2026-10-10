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Телеконвертер Viltrox TC-2.0X Z (состояние Like New) (б/у)

  • TC-2.0X Z (состояние Like New)
  • TC-2.0X Z (состояние Like New)
  • TC-2.0X Z (состояние Like New)
  • TC-2.0X Z (состояние Like New)
  • TC-2.0X Z (состояние Like New)
  • TC-2.0X Z (состояние Like New)
  • TC-2.0X Z (состояние Like New)
  • TC-2.0X Z (состояние Like New)
  • TC-2.0X Z (состояние Like New)
  • TC-2.0X Z (состояние Like New)
  • TC-2.0X Z (состояние Like New)
Код товара:УТ-00098012
Артикул:б/у-ЗВ39 К 2026-10-10

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Like New
S/n: 132T41034APUH
Комплектация: конвертер, две крышки, коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.