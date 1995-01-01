Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Телеконвертер Viltrox TC-2.0X Nikon Z

  • TC-2.0X Nikon Z
  • TC-2.0X Nikon Z
  • TC-2.0X Nikon Z
  • TC-2.0X Nikon Z
  • TC-2.0X Nikon Z
  • TC-2.0X Nikon Z
  • TC-2.0X Nikon Z
  • TC-2.0X Nikon Z
  • TC-2.0X Nikon Z
  • TC-2.0X Nikon Z
  • TC-2.0X Nikon Z
  • TC-2.0X Nikon Z
  • TC-2.0X Nikon Z
  • TC-2.0X Nikon Z
  • TC-2.0X Nikon Z
  • TC-2.0X Nikon Z
  • TC-2.0X Nikon Z
  • TC-2.0X Nikon Z
  • TC-2.0X Nikon Z
  • TC-2.0X Nikon Z
  • TC-2.0X Nikon Z
Код товара:УТ-00093085
Артикул:TC-2.0X Z

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Телеконвертер Viltrox в 2 раза увеличивает фокусное расстояние ряда совместимых объективов Viltrox и Sony (при этом эффективная светосила снижается на 2 ступени). Микрочип полностью поддерживает все функции камер Sony, включая автофокус по глазам, распознавание объектов, работу оптической стабилизации и скорость серийной съемки до 120 кадров/с. Интересно, что оптическая схема Viltrox TC-2.0X E немного отличается от схемы оригинального двухкратного телеконвертера Nikon: 9 элементов в 5 группах против 8 элементов в 5 группах.

Конвертер Viltrox TC-2.0X выполнен в полностью металлическом корпусе с резиновым уплотнителем для защиты от пыли и влаги. USB-C порт, расположенный внутри, позволяет обновлять прошивку по мере выхода новых версий.

Обратите внимание, что по данным Viltrox данный конвертер поддерживает только часть объективов, совместимых с оригинальным Nikon Z Teleconverter TC-2.0x, а именно:

  • Nikkor Z 70-200mm f/2.8 VR S
  • Nikkor Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S
  • Nikkor Z 400mm f/4.5 VR S

С другими, такими как Nikkor Z 600mm f/6.3 VR S или Nikkor Z 800mm f/6.3 VR S, он работать не будет (информация производителя). Конвертер также несовместим с объективами от зеркальных камер, установленными через FTZ адаптер.

Характеристики

  • Байонет: Nikon Z
  • Конструкция объектива: 9 элементов в 5 группах, включая 3 линзы с высокой рефракцией (HR)
  • Физические характеристики
    • Вес: 280 г
    • Размеры: 70.5 х 29.5 мм
  • Прочие особенности
    • Дата анонса: ноябрь 2025 г
    • Комплектация: крышки передняя и задняя, чехол
  • Страна производства: Китай