Телеконвертер Viltrox в 2 раза увеличивает фокусное расстояние ряда совместимых объективов Viltrox и Sony (при этом эффективная светосила снижается на 2 ступени). Микрочип полностью поддерживает все функции камер Sony, включая автофокус по глазам, распознавание объектов, работу оптической стабилизации и скорость серийной съемки до 120 кадров/с. Интересно, что оптическая схема Viltrox TC-2.0X E немного отличается от схемы оригинального двухкратного телеконвертера Nikon: 9 элементов в 5 группах против 8 элементов в 5 группах.

Конвертер Viltrox TC-2.0X выполнен в полностью металлическом корпусе с резиновым уплотнителем для защиты от пыли и влаги. USB-C порт, расположенный внутри, позволяет обновлять прошивку по мере выхода новых версий.

Обратите внимание, что по данным Viltrox данный конвертер поддерживает только часть объективов, совместимых с оригинальным Nikon Z Teleconverter TC-2.0x, а именно:

Nikkor Z 70-200mm f/2.8 VR S

Nikkor Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S

Nikkor Z 400mm f/4.5 VR S

С другими, такими как Nikkor Z 600mm f/6.3 VR S или Nikkor Z 800mm f/6.3 VR S, он работать не будет (информация производителя). Конвертер также несовместим с объективами от зеркальных камер, установленными через FTZ адаптер.

Характеристики