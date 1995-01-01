Телеконвертер Viltrox в 2 раза увеличивает фокусное расстояние ряда совместимых объективов Viltrox и Sony (при этом эффективная светосила снижается на 2 ступени). Микрочип полностью поддерживает все функции камер Sony, включая автофокус по глазам, распознавание объектов, работу оптической стабилизации и скорость серийной съемки до 120 кадров/с. Интересно, что оптическая схема Viltrox TC-2.0X E немного отличается от схемы оригинального телеконвертера Sony SEL20TC: 9 элементов в 5 группах против 8 элементов в 5 группах.

Телеконвертеры часто используют для снижения веса: к примеру, вместо того чтобы брать с собой 2 объектива, 300 и 600 мм, каждый из которых весит очень много, можно взять 300mm f/2.8 и конвертер к нему. И, конечно, телеконвертер поможет в ситуациях, когда другой альтернативы нет: к примеру, Sony не делает сверхдлиннофокусные объективы больше 800 мм: на выбор есть Sony FE 400-800mm f/6.3-8 G OSS и FE 600 mm F4 GM OSS. Поставив телеконвертер на второй, вы получите 1200 мм F8 и возможность снимать небольшие объекты (птиц и других животных) с очень большого расстояния.

Конвертер Viltrox TC-2.0X выполнен в полностью металлическом корпусе с резиновым уплотнителем для защиты от пыли и влаги. USB-C порт, расположенный внутри, позволяет обновлять прошивку по мере выхода новых версий. Это, в частности, обеспечит совместимость с последующими, еще не выпущенными объективами.

Совместимые объективы:

Viltrox AF 135mm f/1.8 LAB для Sony E

Sony FE 70-200mm f/4 Macro G OSS Ⅱ - SEL70200G2 FE 70-200mm f/2.8 GM OSS - SEL70200GM FE 70-200mm f/2.8 GM OSS II - SEL70200GM2 FE 100-400mm f/4.5-5.6 GM OSS - SEL100400GM FE 200-600mm f/5.6-6.3 G OSS - SEL200600G FE 400-800mm f/6.3-8 G OSS | SEL400800G FE 300mm f/2.8 GM OSS - SEL300F28GM FE 400mm f/2.8 GM OSS - SEL400F28GM FE 600mm f/4.0 GM OS - SEL600F40GM



Характеристики