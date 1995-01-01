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Телеконвертер Viltrox TC-2.0X Sony FE

  • TC-2.0X Sony FE
  • TC-2.0X Sony FE
  • TC-2.0X Sony FE
  • TC-2.0X Sony FE
  • TC-2.0X Sony FE
  • TC-2.0X Sony FE
  • TC-2.0X Sony FE
  • TC-2.0X Sony FE
  • TC-2.0X Sony FE
  • TC-2.0X Sony FE
  • TC-2.0X Sony FE
Код товара:УТ-00093082
Артикул:TC-2.0X E

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Телеконвертер Viltrox в 2 раза увеличивает фокусное расстояние ряда совместимых объективов Viltrox и Sony (при этом эффективная светосила снижается на 2 ступени). Микрочип полностью поддерживает все функции камер Sony, включая автофокус по глазам, распознавание объектов, работу оптической стабилизации и скорость серийной съемки до 120 кадров/с. Интересно, что оптическая схема Viltrox TC-2.0X E немного отличается от схемы оригинального телеконвертера Sony SEL20TC: 9 элементов в 5 группах против 8 элементов в 5 группах.

Телеконвертеры часто используют для снижения веса: к примеру, вместо того чтобы брать с собой 2 объектива, 300 и 600 мм, каждый из которых весит очень много, можно взять 300mm f/2.8 и конвертер к нему. И, конечно, телеконвертер поможет в ситуациях, когда другой альтернативы нет: к примеру, Sony не делает сверхдлиннофокусные объективы больше 800 мм: на выбор есть Sony FE 400-800mm f/6.3-8 G OSS и FE 600 mm F4 GM OSS. Поставив телеконвертер на второй, вы получите 1200 мм F8 и возможность снимать небольшие объекты (птиц и других животных) с очень большого расстояния.

Конвертер Viltrox TC-2.0X выполнен в полностью металлическом корпусе с резиновым уплотнителем для защиты от пыли и влаги. USB-C порт, расположенный внутри, позволяет обновлять прошивку по мере выхода новых версий. Это, в частности, обеспечит совместимость с последующими, еще не выпущенными объективами.

Совместимые объективы:

  • Viltrox
    • AF 135mm f/1.8 LAB для Sony E
  • Sony
    • FE 70-200mm f/4 Macro G OSS Ⅱ - SEL70200G2
    • FE 70-200mm f/2.8 GM OSS - SEL70200GM
    • FE 70-200mm f/2.8 GM OSS II - SEL70200GM2
    • FE 100-400mm f/4.5-5.6 GM OSS - SEL100400GM
    • FE 200-600mm f/5.6-6.3 G OSS - SEL200600G
    • FE 400-800mm f/6.3-8 G OSS | SEL400800G
    • FE 300mm f/2.8 GM OSS - SEL300F28GM
    • FE 400mm f/2.8 GM OSS - SEL400F28GM
    • FE 600mm f/4.0 GM OS - SEL600F40GM

Характеристики

  • Байонет: Sony E (35 мм)
  • Конструкция объектива: 9 элементов в 5 группах, включая 3 линзы с высокой рефракцией (HR)
  • Физические характеристики
    • Вес: 225 г
    • Размеры: 66.3 х 29 мм
  • Прочие особенности
    • Дата анонса: ноябрь 2025 г
    • Комплектация: крышки передняя и задняя, чехол
  • Страна производства: Китай