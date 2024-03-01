Адаптер Viltrox NF-M4/3, с Nikon F на Micro 4/3 (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00073749
Артикул : б/у-НМ 2024-03-01
Причина уценки:
Без видимых следов эксплуатации.
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 138749
Механический адаптер для установки объективов Nikon F на камеры формата Micro 4/3. На корпусе предусмотрено кольцо управления диафрагмой для объективов с индексом G (без кольца диафрагмы на корпусе), также совместим с объективами AF D, AI и более ранней мануальной оптикой. Связь между камерой и объективом отсутствует, фокусировка осуществляется вручную. Штативный адаптер («лапку») можно снять при желании.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
Комплектация: полная заводская
Гарантия 90 дней.