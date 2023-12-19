Адаптер Viltrox NF-E1, с Nikon F на Sony E (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072327 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2023-12-19/5

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Задать вопрос Причина уценки: Минимальные следы эксплуатации. 10 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 137327 Тип: переходное кольцо

Крепление на камере: байонет E

Крепление на объективе: байонет F Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: адаптер, две крышки, коробка.

Гарантия 90 дней.

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