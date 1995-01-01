Адаптер Viltrox NF-E1, с Nikon F на Sony (уцененный)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00061633 Артикул : NF-E1 (у)

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Все характеристики Автофокусный адаптер Viltrox NF-E1 позволяет устанавливать объективы с байонетом Nikon F на камеры системы Sony E (включая полнокадровые). Благодаря электронике адаптера, а также механическому приводу диафрагмы, поддерживаются все функции объектива: автофокус, автоэкспозиция, работа оптической стабилизации, передача EXIF мета-данных. USB порт позволяет пользователю самостоятельно обновлять прошивку адаптера по мере выхода новых версий. Крепления с обеих сторон выполнены из хромированной латуни, контакты позолочены для лучшей передачи сигнала. Штативная лапка у этого адаптера несъемная. Задать вопрос Причина уценки: Повреждена упаковка. Гарантия производителя 1 год. 7% 14 990 ₽ 13 999 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Автофокусный адаптер Viltrox NF-E1 позволяет устанавливать объективы с байонетом Nikon F на камеры системы Sony E (включая полнокадровые). Благодаря электронике адаптера, а также механическому приводу диафрагмы, поддерживаются все функции объектива: автофокус, автоэкспозиция, работа оптической стабилизации, передача EXIF мета-данных. USB порт позволяет пользователю самостоятельно обновлять прошивку адаптера по мере выхода новых версий. Крепления с обеих сторон выполнены из хромированной латуни, контакты позолочены для лучшей передачи сигнала. Штативная лапка у этого адаптера несъемная. Совместимость: Автофокус поддерживается всеми объективами со встроенным мотором фокусировки: Nikon AF-S и AF-P серии.

Автофокус поддерживается камерами ​A9 / A7R III / A7R II / A7 III / A7 II / A6500/ A6300 / A6400 и более поздними, в режиме фазовой фокусировки

Управление диафрагмой поддерживается всеми объективами со встроенным электромагнитным приводом (Nikon E) и с рычажковым управлением (Nikon G). Для более ранних версий (Nikon D и AI) диафрагму следует устанавливать вручную на объективе, но ее текущее значение автоматически передается на камеру благодаря электронике. Размеры: 61 х 29 мм (без лапки)

Вес: 92 г

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