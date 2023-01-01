Автофокусный адаптер Viltrox NF-E1 позволяет устанавливать объективы с байонетом Nikon F на камеры системы Sony E (включая полнокадровые). Благодаря электронике адаптера, а также механическому приводу диафрагмы, поддерживаются все функции объектива: автофокус, автоэкспозиция, работа оптической стабилизации, передача EXIF мета-данных. USB порт позволяет пользователю самостоятельно обновлять прошивку адаптера по мере выхода новых версий. Крепления с обеих сторон выполнены из хромированной латуни, контакты позолочены для лучшей передачи сигнала. Штативная лапка у этого адаптера несъемная.