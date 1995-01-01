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Осветитель Viltrox K60, светодиодный, 2500-8500K, 2200mAh, 20 Вт (уцененный)

  • K60, светодиодный, 2500-8500K, 2200mAh, 20 Вт
  • K60, светодиодный, 2500-8500K, 2200mAh, 20 Вт
  • K60, светодиодный, 2500-8500K, 2200mAh, 20 Вт
  • K60, светодиодный, 2500-8500K, 2200mAh, 20 Вт
  • K60, светодиодный, 2500-8500K, 2200mAh, 20 Вт
  • K60, светодиодный, 2500-8500K, 2200mAh, 20 Вт
  • K60, светодиодный, 2500-8500K, 2200mAh, 20 Вт
  • K60, светодиодный, 2500-8500K, 2200mAh, 20 Вт
  • K60, светодиодный, 2500-8500K, 2200mAh, 20 Вт
  • K60, светодиодный, 2500-8500K, 2200mAh, 20 Вт
  • K60, светодиодный, 2500-8500K, 2200mAh, 20 Вт
  • K60, светодиодный, 2500-8500K, 2200mAh, 20 Вт
  • K60, светодиодный, 2500-8500K, 2200mAh, 20 Вт
  • K60, светодиодный, 2500-8500K, 2200mAh, 20 Вт
  • K60, светодиодный, 2500-8500K, 2200mAh, 20 Вт
Код товара:УТ-00089663
Артикул:K60 (у)

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Световой жезл Viltrox K60 длиной 58 см и мощностью 20 Вт позволит вам творчески осветить снимаемую сцену. Под рассеивающей панелью находится по 98 теплых и холодных светодиодов (2500К и 8500К соответственно), а также 70 полноцветных RGB светодиодов. Благодаря высокой точности цветопередачи (CRI 95) сложные оттенки, такие как тона кожи, передаются максимально естественно. Управление может осуществляться как с помощью клавиш и OLED экрана на самом осветителе, так и дистанционно, через мобильное приложение.

Благодаря небольшому весу (570 г) приборы можно легко удерживать одной рукой, также предусмотрено штативное гнездо 1/4" для установки на студийные стойки, журавли и другие держатели. В комплект входят тканевые соты, которые позволяют ограничить угол рассеивания света для создания точечных световых акцентов.

Прибор имеет несколько режимов работы:

  • белое свечение с регулировкой цветовой температуры
  • цветной режим с настройкой по шкале HSI
  • режим спецэффектов (26 эффектов на выбор)

Приборы работают от встроенного литий-ионного аккумулятора, который обеспечивает около 1.5 часов свечения на максимальной яркости. Зарядка и постоянное питание осуществляется через USB-C вход, поддерживается быстрая зарядка USB PD (9В 2А, 12В 2А).

Viltrox K60 может использоваться как в творческой фотографии, так и в видеосъемке.

Характеристики:

  • Мощность: 20 Вт
  • Цветовая температура: 2500K - 8500 К + RGB
  • Индекс цветопередачи: 95 CRI, 97 TLCI
  • Количество светодиодов: 266
  • Регулировка мощности: от 0 - 100 (с шагом 1%)
  • Емкость аккумулятора: 14,8В / 2200 мАч
  • Световые эффекты: 26 различных цветных световых эффектов (television / color temperature cycle / RGB color Multi / Blue Multi / Green Multi / Red Multi / Party Slow / Party Fast / Ambulance / Fire Brigade / Warning Light / SOS / High / Low Beam / Paparazzi / Breathing / Flame / Police / Thunderstorm / Fireworks / Flickering Lightbulbirne)
  • Bluetooth: управление через приложение, радиус действия до 15 м
  • Размеры: 59 х 41 х 39 мм
  • Вес: 570 г