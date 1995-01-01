Световой жезл Viltrox K60 длиной 58 см и мощностью 20 Вт позволит вам творчески осветить снимаемую сцену. Под рассеивающей панелью находится по 98 теплых и холодных светодиодов (2500К и 8500К соответственно), а также 70 полноцветных RGB светодиодов. Благодаря высокой точности цветопередачи (CRI 95) сложные оттенки, такие как тона кожи, передаются максимально естественно. Управление может осуществляться как с помощью клавиш и OLED экрана на самом осветителе, так и дистанционно, через мобильное приложение.

Благодаря небольшому весу (570 г) приборы можно легко удерживать одной рукой, также предусмотрено штативное гнездо 1/4" для установки на студийные стойки, журавли и другие держатели. В комплект входят тканевые соты, которые позволяют ограничить угол рассеивания света для создания точечных световых акцентов.

Прибор имеет несколько режимов работы:

белое свечение с регулировкой цветовой температуры

цветной режим с настройкой по шкале HSI

режим спецэффектов (26 эффектов на выбор)

Приборы работают от встроенного литий-ионного аккумулятора, который обеспечивает около 1.5 часов свечения на максимальной яркости. Зарядка и постоянное питание осуществляется через USB-C вход, поддерживается быстрая зарядка USB PD (9В 2А, 12В 2А).

Viltrox K60 может использоваться как в творческой фотографии, так и в видеосъемке.

Характеристики: