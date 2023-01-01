Адаптер Viltrox EF-R2, с Canon EF на Canon RF
Код товара : УТ-00046337
Артикул : EF-R2
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Автофокусный адаптер Viltrox EF-R2 является более продвинутой моделью, по сравнению с базовой EF-EOSR. Во-первых, на корпусе адаптера располагается управляющее кольцо, которое можно привязать к одной из настроек камеры по вашему выбору: ISO, компенсация экспозиции, диафрагма, выдержка, и так далее. Во-вторых, наличие USB позволяет пользователям самостоятельно обновлять прошивку адаптера. Конечно, поддерживаются все функции объектива, включая автофокус, автоматическую экспозицию, оптическую стабилизацию в объективе и передачу EXIF мета-данных. Данный адаптер выполнен в полностью металлическом корпусе.
Скорость, точность и плавность фокусировки, а также качество работы автоматической диафрагмы в значительной степени зависит от модели камеры и модели объектива, а также выбранного режима съемки и других факторов.
Размеры: 78 х 31 мм
Вес: 152 г.