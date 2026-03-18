Адаптер Viltrox EF-NEX lI mount (состояние 4) (б/у)

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Код товара: УТ-00092339 Артикул: б/у-РнД 2026-03-18/4 Код товара: УТ-00092339 Артикул: б/у-РнД 2026-03-18/4 Тип аксессуара адаптеры для оптики Все характеристики Код товара: 157339 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

Пробег:

S/n: -

Комплектация: Адаптер,коробка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип аксессуара Тип аксессуара адаптеры для оптики Описание Код товара: 157339 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

Пробег:

S/n: -

Комплектация: Адаптер,коробка.

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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