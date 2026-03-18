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Адаптер Viltrox EF-NEX lI mount (состояние 4) (б/у)

  • EF-NEX lI mount (состояние 4)
  • EF-NEX lI mount (состояние 4)
  • EF-NEX lI mount (состояние 4)
  • EF-NEX lI mount (состояние 4)
  • EF-NEX lI mount (состояние 4)
  • EF-NEX lI mount (состояние 4)
  • EF-NEX lI mount (состояние 4)
Код товара:УТ-00092339
Артикул:б/у-РнД 2026-03-18/4

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: 157339

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Пробег:
S/n: -
Комплектация: Адаптер,коробка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.