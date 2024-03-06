Описание

Код товара: 138848

Адаптер-переходник Viltrox EF-M2 II предназначен для использования объективов Canon EF или совместимых на камерах с байонетом micro4/3.

В адаптере применяется высококачественная линза с 4 элементами в 4-х группах, что позволяет уменьшать кроп-фактор на 0,71х, а также увеличить диафрагму на 1 ступень, то есть, для примера, используя объектив Canon 35/1.4L через адаптер Viltrox EF-M2 II, мы получаем фокусное расстояние 50mm, а диафрагменное число 1.2. Также адаптер предоставляет электронную связь между камерой и объективом, с поддержкой оптической стабилизации и передачей информации EXIF.

Производитель предусмотрел возможность обновления прошивки через порт micro USB и специального рычажка для настройки диафрагмы.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: без характерных следов эксплуатации, прошивка обновлена до последней

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: NA

Комплектация: адаптер, передняя и задняя крышки, коробка

Гарантия 90 дней.

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