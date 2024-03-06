Адаптер Viltrox EF-M2 II, с байонета EOS на Micro 4/3 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00073848
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-03-06/07
Причина уценки:
без характерных следов эксплуатации, прошивка обновлена до последней
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 138848
Адаптер-переходник Viltrox EF-M2 II предназначен для использования объективов Canon EF или совместимых на камерах с байонетом micro4/3.
В адаптере применяется высококачественная линза с 4 элементами в 4-х группах, что позволяет уменьшать кроп-фактор на 0,71х, а также увеличить диафрагму на 1 ступень, то есть, для примера, используя объектив Canon 35/1.4L через адаптер Viltrox EF-M2 II, мы получаем фокусное расстояние 50mm, а диафрагменное число 1.2. Также адаптер предоставляет электронную связь между камерой и объективом, с поддержкой оптической стабилизации и передачей информации EXIF.
Производитель предусмотрел возможность обновления прошивки через порт micro USB и специального рычажка для настройки диафрагмы.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: без характерных следов эксплуатации, прошивка обновлена до последней
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Комплектация: адаптер, передняя и задняя крышки, коробка
Гарантия 90 дней.
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