Адаптер Viltrox EF-EOSR Pro, с Canon EF на Canon RF
Код товара : УТ-00059981
Артикул : EF-EOSR PRO
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Физические характеристики
Вес
160 г
Описание
Адаптер Viltrox EF-EOSR Pro позволяет устанавливать объективы с байонетами Canon EF и EF-S на беззеркальные камеры системы Canon EOS R. Благодаря встроенному чипу адаптер поддерживает автоматическую фокусировку, оптическую стабилизацию, электронное управление диафрагмой и запись информации об объективе в EXIF. Особенностью версии Pro является полностью металлическая конструкция с дополнительным замком: замок обеспечивает максимально плотное прилегание объектива и отсутствие какого-либо люфта, что особенно важно для съемки видео.
Второе отличие от обычной версии (Viltrox EF-EOSR) – это отсутствие штативной лапки, что упрощает установку переходника в различные клетки, на штативы и другие держатели. Адаптер выполнен в прочном, полностью металлическом корпусе, байонетные крепления с обеих сторон выточены из латуни, внутренняя поверхность рифленая – для защиты от ореолов и бликов.
Адаптер Viltrox EF-EOSR Pro поддерживает все самые современные режимы фокусировки, включая фокусировку по глазам и следящую фокусировку с интеллектуальным распознаванием объектов (головы, туловища, животные, птицы и так далее) – при наличии таких режимов в самой камере. Обратите внимание, что скорость, точность и плавность фокусировки, а также качество работы автоматической диафрагмы в значительной степени зависит от модели камеры, а также от модели и технического состояния объектива, режима съемки и других факторов.