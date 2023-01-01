Описание

Адаптер Viltrox EF-EOSR Pro позволяет устанавливать объективы с байонетами Canon EF и EF-S на беззеркальные камеры системы Canon EOS R. Благодаря встроенному чипу адаптер поддерживает автоматическую фокусировку, оптическую стабилизацию, электронное управление диафрагмой и запись информации об объективе в EXIF. Особенностью версии Pro является полностью металлическая конструкция с дополнительным замком: замок обеспечивает максимально плотное прилегание объектива и отсутствие какого-либо люфта, что особенно важно для съемки видео.

Второе отличие от обычной версии (Viltrox EF-EOSR) – это отсутствие штативной лапки, что упрощает установку переходника в различные клетки, на штативы и другие держатели. Адаптер выполнен в прочном, полностью металлическом корпусе, байонетные крепления с обеих сторон выточены из латуни, внутренняя поверхность рифленая – для защиты от ореолов и бликов.

Адаптер Viltrox EF-EOSR Pro поддерживает все самые современные режимы фокусировки, включая фокусировку по глазам и следящую фокусировку с интеллектуальным распознаванием объектов (головы, туловища, животные, птицы и так далее) – при наличии таких режимов в самой камере. Обратите внимание, что скорость, точность и плавность фокусировки, а также качество работы автоматической диафрагмы в значительной степени зависит от модели камеры, а также от модели и технического состояния объектива, режима съемки и других факторов.